Тыква на столе: когда стоит отказаться от осеннего плода

Можно ли есть тыкву при хронических заболеваниях

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезон тыквы начинается с конца августа, и перед тем как искать необычные рецепты с этим ярким плодом, стоит разобраться, подходит ли вам этот продукт.

Фото: freepik.com by fahrwasser, PDM

Терапевт Алена Береговая рассказала о противопоказаниях к употреблению тыквы.

Для большинства людей тыква действительно полезна. В 100 г сырого продукта содержится всего 26 калорий, что делает её отличным диетическим вариантом. Мякоть тыквы улучшает мозговую активность, благоприятно воздействует на пищеварение, укрепляет кости, участвует в синтезе коллагена, поддерживает работу печени и помогает предотвратить анемию благодаря содержащимся в ней витаминам и микроэлементам.

Однако в некоторых случаях тыкву стоит исключить из рациона. Она противопоказана при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, язвы желудка или камней в желчном пузыре), а также при болезнях почек и пищевой аллергии. Тыква обладает слабительным и желчегонным эффектом, и даже после термической обработки может усилить симптомы хронических заболеваний.

Кроме того, тыква богата углеводами и клетчаткой, что может повышать уровень глюкозы в крови. Поэтому при тяжелых формах сахарного диабета врачи рекомендуют отказаться от её употребления.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. В ходе пищеварения происходит превращение органических макромолекул пищи в более мелкие молекулы, в частности, расщепление биополимеров пищи на мономеры (например жиры до глицерина и высших карбоновых кислот). Этот процесс осуществляется с помощью пищеварительных (гидролитических) ферментов. После вышеописанного процесса обработки пища всасывается непосредственно в цитоплазму клеток (при внеклеточном пищеварении у бактерий и грибов и при внутриклеточном пищеварении) или через стенки пищеварительного тракта в жидкие среды организма (у человека — в кровь или лимфу).



