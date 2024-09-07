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Мнение диетолога: почему нельзя злоупотреблять чипсами

Риски от употребления чипсов: что важно знать
1:29
Еда

Чипсы могут стать привычкой не только для детей, но и для взрослых. Однако диетолог предупреждает, что чрезмерное потребление таких продуктов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Риски от употребления чипсов: что важно знать
Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан, CC BY-SA 4.0

Диетолог Анастасия Тараско объясняет, что в чипсах не остаётся никаких полезных веществ. Этот продукт подвергается глубокой переработке, при которой картофель превращается в крахмальную массу, пропитанную маслом, усилителями вкуса и солью. По словам специалиста, в одной порции чипсов содержится суточная норма соли.

Тем не менее, чипсы можно есть, но в умеренных количествах. Допустимая порция — не более 10-15 граммов в неделю. Однако заменять ими полноценный приём пищи или употреблять их чаще не рекомендуется, так как это может привести к расстройствам пищевого поведения, отметила врач в интервью изданию Regions.

Частое употребление солёных снеков связано с риском развития гастрита и других проблем желудочно-кишечного тракта. Это не миф и не просто "страшилка" для детей, подчёркивает Анастасия Тараско. Злоупотребление чипсами также повышает риск инсульта, инфаркта, обострений сахарного диабета, артрита и анемии. Только осознанное отношение к питанию и умеренные ограничения помогут избежать этих опасных последствий.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
Различают две основные формы гастрита – острый и хронический, из прочих форм обычно выделяют алкогольный гастрит.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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