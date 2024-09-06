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Лисички на обед: готовим нежный крем-суп за полчаса

Как приготовить суп из лисичек с картофелем и сливками
1:18
Еда

Лисички — это не только отличный вариант для жарки или заготовки на зиму, но и основа для нежного крем-супа. Его можно приготовить всего за 30 минут. Вот простой рецепт.

Как приготовить суп из лисичек с картофелем и сливками
Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Kunze, CC BY-SA 3.0

Лисички прекрасно сочетаются с картофелем, репчатым луком и сливками. Вам также понадобятся чеснок, соль, перец, растительное и сливочное масло.

Начните с подготовки лисичек: промойте, переберите и тщательно просушите их. Если грибы небольшие, оставьте их целыми, а крупные нарежьте. Картофель очистите и нарежьте кубиками, лук — полукольцами, а чеснок пропустите через пресс.

Для приготовления этого ароматного супа лучше всего подойдет глубокая кастрюля с толстым дном. Растопите в ней сливочное масло, добавьте растительное и обжарьте картофель — на это уйдёт около пяти минут.

Затем добавьте лук, а через четыре минуты — лисички и чеснок. Спустя пять минут аккуратно влейте в кастрюлю горячую воду и варите всё вместе ещё около десяти минут.

Теперь измельчите содержимое кастрюли с помощью блендера, добавьте сливки и доведите до кипения. Вкусный и сытный крем-суп готов.

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых. Растет в Европе от Скандинавии до Средиземноморского бассейна, а также в Сибири и на Дальнем востоке, в основном в лиственных и хвойных лесах. Гриб легко обнаружить и распознать в природе. Обычно в Европе употребляемую в пищу лисичку собирают с конца лета до поздней осени. Лисички имеют слабый аромат и вкус абрикосов. Они используются во многих кулинарных блюдах и могут сохраняться путём сушки или заморозки. При сушке не следует использовать духовку, потому что гриб может стать горьким.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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