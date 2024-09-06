Лисички на обед: готовим нежный крем-суп за полчаса

Лисички — это не только отличный вариант для жарки или заготовки на зиму, но и основа для нежного крем-супа. Его можно приготовить всего за 30 минут. Вот простой рецепт.
Лисички прекрасно сочетаются с картофелем, репчатым луком и сливками. Вам также понадобятся чеснок, соль, перец, растительное и сливочное масло.
Начните с подготовки лисичек: промойте, переберите и тщательно просушите их. Если грибы небольшие, оставьте их целыми, а крупные нарежьте. Картофель очистите и нарежьте кубиками, лук — полукольцами, а чеснок пропустите через пресс.
Для приготовления этого ароматного супа лучше всего подойдет глубокая кастрюля с толстым дном. Растопите в ней сливочное масло, добавьте растительное и обжарьте картофель — на это уйдёт около пяти минут.
Затем добавьте лук, а через четыре минуты — лисички и чеснок. Спустя пять минут аккуратно влейте в кастрюлю горячую воду и варите всё вместе ещё около десяти минут.
Теперь измельчите содержимое кастрюли с помощью блендера, добавьте сливки и доведите до кипения. Вкусный и сытный крем-суп готов.
Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых. Растет в Европе от Скандинавии до Средиземноморского бассейна, а также в Сибири и на Дальнем востоке, в основном в лиственных и хвойных лесах. Гриб легко обнаружить и распознать в природе. Обычно в Европе употребляемую в пищу лисичку собирают с конца лета до поздней осени. Лисички имеют слабый аромат и вкус абрикосов. Они используются во многих кулинарных блюдах и могут сохраняться путём сушки или заморозки. При сушке не следует использовать духовку, потому что гриб может стать горьким.
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