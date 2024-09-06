Заготовка шиповника: как сохранить максимум пользы

Заготовка шиповника: правила сбора и хранения

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Шиповник — ценный продукт для здоровья, благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витамина С, особенно полезен в сезон простуд.

Фото: flickr.com by Björn S..., CC BY-SA 2.0

Кроме того, шиповник обладает противовоспалительными свойствами, что делает его полезным при артрите и других заболеваниях суставов. Многие врачи рекомендуют включать эти ягоды в рацион.

Сбор шиповника обычно начинается в конце лета и продолжается до осени. Если вы решили собирать ягоды самостоятельно, важно соблюдать несколько правил. Эксперты издания ОСН поделились рекомендациями.

Лучше всего собирать шиповник в ясный и сухой день, так как влажные ягоды быстро портятся. Следите за погодой и выбирайте только спелые, упругие и твердые ягоды красного или оранжевого цвета, без зеленых пятен.

При сборе шиповника рекомендуется использовать перчатки и дополнительные инструменты, такие как садовые ножницы.

После сбора шиповник нужно сразу же сушить. Разложите ягоды на бумаге или ткани в сухом и теплом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Хранить шиповник лучше всего в бумажных пакетах или стеклянных банках.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



