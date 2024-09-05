Полезные свойства кабачковой икры и когда её стоит избегать

Кабачковая икра — это одна из самых популярных заготовок из кабачков, и неудивительно, ведь она универсальна. Эта закуска отлично подходит как к хлебу, так и в качестве самостоятельного гарнира.
Врач-эндокринолог Елена Сюракшина отмечает, что кабачковая икра, приготовленная по классическому рецепту, богата витаминами, железом, магнием, кальцием, калием, фенолами, антиоксидантами и пищевыми волокнами. Эти полезные вещества содержатся в ингредиентах закуски: кабачках, томатной пасте, моркови, луке и растительном масле.
Регулярное употребление кабачковой икры способствует улучшению работы кишечника, так как в ней есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. Эта закуска легко усваивается организмом, поэтому её рекомендуют включать в рацион при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Однако, по словам специалиста, людям с обострением заболеваний поджелудочной железы и печени стоит отказаться от кабачковой икры, так как она может навредить.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
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За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.