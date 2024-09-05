Как легко избавиться от нагара на чугунной сковороде

Чугунная сковорода: как сохранить её в отличном состоянии

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Чугунные сковороды заслуженно считаются практически "вечными". Многие хозяйки до сих пор используют посуду, доставшуюся им ещё от бабушек, и единственная проблема, с которой они сталкиваются, — это внешний вид сковороды.

Фото: commons.wikimedia by FiveRings

Эти сковороды действительно выдерживают любые способы очистки: уксус, сода, соль, металлические губки — ничего не способно их повредить. Но когда дело касается застарелых загрязнений, даже эти методы могут оказаться неэффективными.

Эксперты из "Едим Дома" предложили экстремальный способ очистки таких сковород. Главное — соблюдать меры предосторожности и доверить процесс опытным рукам.

Для улучшения внешнего вида старых чугунных сковород можно использовать механическую очистку. Это можно сделать с помощью шлифовальной машины или паяльной лампы. Отлично справятся с многолетним нагаром также наждачная бумага, скомканная фольга или жесткая металлическая щетка.

Однако одной очистки недостаточно, чтобы поддерживать сковороду в хорошем состоянии. Чтобы загрязнения не появлялись снова, важно правильно ухаживать за ней. Специалисты советуют мыть чугунную посуду сразу после приготовления, избегая использования моющих средств — достаточно просто промыть горячей водой и тщательно вытереть.

Уточнения

Нагар — окисленный налёт, остающийся после воздействия на смазочное масло крайне высоких температур.



