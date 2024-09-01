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Как приготовить диетический салат с капустой, болгарским перцем и морковью

Рецепт диетического салата с капустой, болгарским перцем и морковью
0:51
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт диетического салата с капустой, болгарским перцем и морковью. Он поможет сохранить фигуру стройной. Рассказываем, как приготовить это вкусное и низкокалорийное блюдо.

Рецепт диетического салата с капустой, болгарским перцем и морковью
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Капуста — 0,3 кочана
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нашинковать капусту.
  2. Очистить болгарские перцы от семян. Нарезать овощи тонкой соломкой.
  3. Натереть морковь на крупной тёрке.
  4. Пропустить чеснок через пресс.
  5. В миске соединить капусту, перцы, морковь и чеснок. Посолить и заправить оливковым маслом. Перемешать. Салат готов!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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