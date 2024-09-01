Как приготовить диетический салат с капустой, болгарским перцем и морковью

Рецепт диетического салата с капустой, болгарским перцем и морковью

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт диетического салата с капустой, болгарским перцем и морковью. Он поможет сохранить фигуру стройной. Рассказываем, как приготовить это вкусное и низкокалорийное блюдо.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Капуста — 0,3 кочана

Болгарский перец — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 3 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нашинковать капусту. Очистить болгарские перцы от семян. Нарезать овощи тонкой соломкой. Натереть морковь на крупной тёрке. Пропустить чеснок через пресс. В миске соединить капусту, перцы, морковь и чеснок. Посолить и заправить оливковым маслом. Перемешать. Салат готов!