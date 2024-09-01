Как приготовить диетический салат с капустой, болгарским перцем и морковью

Представляем вашему вниманию рецепт диетического салата с капустой, болгарским перцем и морковью. Он поможет сохранить фигуру стройной. Рассказываем, как приготовить это вкусное и низкокалорийное блюдо.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
Капуста — 0,3 кочана
Болгарский перец — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Оливковое масло — 3 ст.л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
Нашинковать капусту.
Очистить болгарские перцы от семян. Нарезать овощи тонкой соломкой.
Натереть морковь на крупной тёрке.
Пропустить чеснок через пресс.
В миске соединить капусту, перцы, морковь и чеснок. Посолить и заправить оливковым маслом. Перемешать. Салат готов!
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