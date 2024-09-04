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Лисички и здоровье: кому стоит избегать этих грибов

Лисички и детский организм: будьте осторожны
1:24
Еда

Лисички — это не только вкусные, но и полезные грибы, которые многие с нетерпением ждут каждый сезон. Они богаты растительным белком, клетчаткой, каротиноидами, а также важными витаминами и минералами, такими как витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6 и В9). Эти компоненты способствуют хорошему пищеварению и укреплению иммунитета.

Лисички и детский организм: будьте осторожны
Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Kunze, CC BY-SA 3.0

Однако, несмотря на все полезные свойства, лисички не подходят всем. Эти грибы, как и другие виды, считаются тяжелыми для пищеварения и могут вызвать дискомфорт у некоторых людей. В частности, их не рекомендуется употреблять тем, кто недавно перенес операции, поскольку организм еще не готов к такой тяжелой пище.

Особую осторожность следует проявлять людям с проблемами ЖКТ, так как лисички могут спровоцировать обострение язвы или гастрита. Также не стоит давать эти грибы детям дошкольного возраста, поскольку их организм еще не полностью сформирован, и это может привести к тяжелым отравлениям или аллергическим реакциям.

Перед заготовкой лисичек на зиму, эксперты советуют отварить их в трех водах, включая подсоленную. Эта процедура помогает избавиться от токсинов и горечи, что делает грибы безопаснее для употребления.

Уточнения

Токси́чность (от лат. toxicus «ядовитый»), или ядови́тость, — токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации ядовитого вещества.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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