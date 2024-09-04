Неправильные комбинации с арбузом: что может вызвать дискомфорт

Как не навредить себе, сочетая арбуз с другими продуктами

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди традиционно любят сочетать арбуз с различными продуктами: солью, медом, сырами и даже хлебом. Особенно популярно последнее сочетание. Но что на этот счет говорят врачи?

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Нутрициолог Ольга Ильичева подчеркнула, что арбуз можно смело комбинировать с зеленью и ягодами. Однако сочетание его с хлебом и молочными продуктами не рекомендуется. Это может привести к повышенному газообразованию и дискомфорту в животе.

Не только неправильное сочетание продуктов с арбузом может вызвать негативные последствия, но и его чрезмерное употребление. В арбузе содержатся FODMAP-вещества, которые являются ферментируемыми простыми сахарами, провоцирующими брожение в кишечнике. Это может вызвать значительные неудобства. Поэтому арбуз лучше употреблять как самостоятельное блюдо и помнить о мере.

Уточнения

FODMAP — это англоязычный акроним, обозначающий короткоцепочечные углеводы (олигосахариды, дисахариды и моносахариды и близкие по строению сахароспирты — полиолы), которые плохо и не полностью всасываются в тонком кишечнике человека и приводят к повышенному газообразованию.



