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Теперь вы точно полюбите тыкву: потушите её с говядиной в ароматном томатно-пряном соусе

Тушёная тыква с мясом и томатным соусом
1:34
Еда

Тыква, тушённая с говядиной в томатном соусе, с ароматными травами - сытное и очень вкусное блюдо. В рецепте используются тимьян, красный перец и прованские травы, но вы можете добавить любые другие на ваш вкус.

Тушёная тыква с мясом и томатным соусом
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • говядина - 500 г;
  • тыква очищенная - 700 г;
  • лук - 1 шт.;
  • вода - 1 стакан;
  • томатный соус - 50 мл;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • перец красный - 1 ч. л.;
  • тимьян - 1 ч. л.;
  • прованские травы - по вкусу;
  • соль - по вкусу;
  • масло подсолнечное - 3 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарезать говядину кусочками среднего размера.
  2. Разогреть в сковороде растительное масло, обжарить мясо со всех сторон на среднем огне до румяной корочки.
  3. Добавить нарезанный кубиками, помешивая, обжарить до прозрачности.
  4. Добавить в сковороду воду, чтобы она почти полностью покрывала говядину, посолить и поперчить. Накрыть крышкой, убавить огонь и готовить 40 минут.
  5. Добавить нарезанную крупным кубиком тыкву, пряности и травы. Добавить ещё воды, чтобы она наполовину покрывала тыкву. Накрыть крышкой и готовить ещё 15 минут.
  6. Посолить и влить томатный соус, перемешать и довести до кипения.
  7. Добавить измельчённый чеснок, накрыть крышкой и снять с огня. Дать постоять 5-10 минут и подавать.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ.

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия. Содержит информацию о необходимых пищевых продуктах, их пропорциях и инструкциях по смешиванию и обработке. Кулинарные рецепты описывают механическую и тепловую обработку ингредиентов, способы сервировки готовых изделий.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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