Теперь вы точно полюбите тыкву: потушите её с говядиной в ароматном томатно-пряном соусе

Тушёная тыква с мясом и томатным соусом

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква, тушённая с говядиной в томатном соусе, с ароматными травами - сытное и очень вкусное блюдо. В рецепте используются тимьян, красный перец и прованские травы, но вы можете добавить любые другие на ваш вкус.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

говядина - 500 г;

тыква очищенная - 700 г;

лук - 1 шт.;

вода - 1 стакан;

томатный соус - 50 мл;

чеснок - 2 зубчика;

перец красный - 1 ч. л.;

тимьян - 1 ч. л.;

прованские травы - по вкусу;

соль - по вкусу;

масло подсолнечное - 3 ст. л.

Приготовление:

Нарезать говядину кусочками среднего размера. Разогреть в сковороде растительное масло, обжарить мясо со всех сторон на среднем огне до румяной корочки. Добавить нарезанный кубиками, помешивая, обжарить до прозрачности. Добавить в сковороду воду, чтобы она почти полностью покрывала говядину, посолить и поперчить. Накрыть крышкой, убавить огонь и готовить 40 минут. Добавить нарезанную крупным кубиком тыкву, пряности и травы. Добавить ещё воды, чтобы она наполовину покрывала тыкву. Накрыть крышкой и готовить ещё 15 минут. Посолить и влить томатный соус, перемешать и довести до кипения. Добавить измельчённый чеснок, накрыть крышкой и снять с огня. Дать постоять 5-10 минут и подавать.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.



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