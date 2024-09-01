Теперь вы точно полюбите тыкву: потушите её с говядиной в ароматном томатно-пряном соусе

Тыква, тушённая с говядиной в томатном соусе, с ароматными травами - сытное и очень вкусное блюдо. В рецепте используются тимьян, красный перец и прованские травы, но вы можете добавить любые другие на ваш вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ.
Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.
Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия. Содержит информацию о необходимых пищевых продуктах, их пропорциях и инструкциях по смешиванию и обработке. Кулинарные рецепты описывают механическую и тепловую обработку ингредиентов, способы сервировки готовых изделий.
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Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.