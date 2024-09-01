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Порадуйте себя и своих близких: советский рецепт пирожного "Картошка"

Пирожное "Картошка" по советскому рецепту
0:58
Еда

Ингредиенты

• 1,5 кг песочного печенья;

Пирожное "Картошка" по советскому рецепту
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, CC BY-SA 3.0

• 750 г сгущенки;

• 400 г сливочного масла;

• 370 г какао;

• 40 г ванильного сахара.

Этапы приготовления

1. Достаньте заранее из холодильника сливочное масло. Оно должно хорошо размягчиться.

2. При помощи блендера размягчите в крошку печенье.

3. Смешайте крошку со сгущенным молоком, какао и сливочным маслом.

4. Из массы сформируйте пирожные вытянутой формы. Из этого количества ингредиентов получается примерно 10 штук.

5. Положите пирожные в холодильник на пару часов. Затем их можно подавать к столу. По желанию десерт можно посыпать тертым шоколадом или кокосовой стружкой.

 

Уточнения

«Карто́шка» — пирожное из крошек бисквита, перемешанных с масляным кремом и коньяком или ромом. Снаружи отделывается помадкой или обсыпкой с содержанием какао-порошка, и украшается масляным кремом. Форма изделия клубневидная или любая другая.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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