Порадуйте себя и своих близких: советский рецепт пирожного "Картошка"

• 1,5 кг песочного печенья;
• 750 г сгущенки;
• 400 г сливочного масла;
• 370 г какао;
• 40 г ванильного сахара.
1. Достаньте заранее из холодильника сливочное масло. Оно должно хорошо размягчиться.
2. При помощи блендера размягчите в крошку печенье.
3. Смешайте крошку со сгущенным молоком, какао и сливочным маслом.
4. Из массы сформируйте пирожные вытянутой формы. Из этого количества ингредиентов получается примерно 10 штук.
5. Положите пирожные в холодильник на пару часов. Затем их можно подавать к столу. По желанию десерт можно посыпать тертым шоколадом или кокосовой стружкой.
«Карто́шка» — пирожное из крошек бисквита, перемешанных с масляным кремом и коньяком или ромом. Снаружи отделывается помадкой или обсыпкой с содержанием какао-порошка, и украшается масляным кремом. Форма изделия клубневидная или любая другая.
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Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.