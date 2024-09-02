Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются

Творожный пирог с вишней: нежное тесто и восхитительная сладость ягод

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Вишневый пирог с творогом — это ароматное и вкусное лакомство, которое радует нас своим ярким вкусом и насыщенным цветом. Этот десерт идеально подходит для уютных посиделок с друзьями и семьёй, а также для особых случаев.

Фото: commons.wikimedia.org by Milica Buha, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для теста:

мука — 180 г;

масло сливочное — 130 г;

сметана — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 80 г;

крахмал — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 10 г;

соль — 1/3 ч. л.;

Ингредиенты для начинки:

творог 9% — 500 г;

яйца — 2 шт.;

вишня — 70-100 г;

масло сливочное — 50 г;

сахар — 50 г;

манная крупа — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г.

Приготовление

В глубокой миске смешайте все ингредиенты для теста и взбейте погружным миксером или в кухонном комбайне до гладкой однородной массы. В отдельной миске смешайте и взбейте все ингредиенты для начинки, кроме вишни. Если вишня замороженная, размораживать ягоды не нужно. В форму для выпечки диаметром 24-26 см вылейте подготовленное тесто, на него выложите творожную начинку, сверху красиво разложите ягоды вишни. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °С духовке примерно 50-60 минут. Готовность проверяйте с помощью деревянной шпажки. Готовый пирог полностью остудите в форме. На это уйдёт минимум 1,5 часа. Подавайте выпечку в тёплом или остывшем виде.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки. Официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным способом, по содержанию в нём жира. Согласно ГОСТу РФ, по физико-химическим показателям творог подразделяется на следующие категории: обезжиренный, нежирный, классический и жирный. Также по способу изготовления выделяют такие виды творога, как простой, мягкий, а также зернёный творог, который является разновидностью творога пониженной жирности.

