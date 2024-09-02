Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются

Вишневый пирог с творогом — это ароматное и вкусное лакомство, которое радует нас своим ярким вкусом и насыщенным цветом. Этот десерт идеально подходит для уютных посиделок с друзьями и семьёй, а также для особых случаев.
Фото: commons.wikimedia.org by Milica Buha, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты для теста:
мука — 180 г;
масло сливочное — 130 г;
сметана — 100 г;
яйца — 2 шт.;
сахар — 80 г;
крахмал — 1 ст. л.;
разрыхлитель — 10 г;
соль — 1/3 ч. л.;
Ингредиенты для начинки:
творог 9% — 500 г;
яйца — 2 шт.;
вишня — 70-100 г;
масло сливочное — 50 г;
сахар — 50 г;
манная крупа — 2 ст. л.;
ванильный сахар — 10 г.
Приготовление
В глубокой миске смешайте все ингредиенты для теста и взбейте погружным миксером или в кухонном комбайне до гладкой однородной массы.
В отдельной миске смешайте и взбейте все ингредиенты для начинки, кроме вишни. Если вишня замороженная, размораживать ягоды не нужно.
В форму для выпечки диаметром 24-26 см вылейте подготовленное тесто, на него выложите творожную начинку, сверху красиво разложите ягоды вишни.
Выпекайте пирог в разогретой до 180 °С духовке примерно 50-60 минут. Готовность проверяйте с помощью деревянной шпажки.
Готовый пирог полностью остудите в форме. На это уйдёт минимум 1,5 часа. Подавайте выпечку в тёплом или остывшем виде.
Уточнения
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки. Официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным способом, по содержанию в нём жира. Согласно ГОСТу РФ, по физико-химическим показателям творог подразделяется на следующие категории: обезжиренный, нежирный, классический и жирный. Также по способу изготовления выделяют такие виды творога, как простой, мягкий, а также зернёный творог, который является разновидностью творога пониженной жирности.
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