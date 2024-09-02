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Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются

Творожный пирог с вишней: нежное тесто и восхитительная сладость ягод
1:45
Еда

Вишневый пирог с творогом — это ароматное и вкусное лакомство, которое радует нас своим ярким вкусом и насыщенным цветом. Этот десерт идеально подходит для уютных посиделок с друзьями и семьёй, а также для особых случаев.

Творожный пирог с вишней: нежное тесто и восхитительная сладость ягод
Фото: commons.wikimedia.org by Milica Buha, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для теста:

  • мука — 180 г;
  • масло сливочное — 130 г;
  • сметана — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • соль — 1/3 ч. л.;

Ингредиенты для начинки:

  • творог 9% — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • вишня — 70-100 г;
  • масло сливочное — 50 г;
  • сахар — 50 г;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г.

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте все ингредиенты для теста и взбейте погружным миксером или в кухонном комбайне до гладкой однородной массы.
  2. В отдельной миске смешайте и взбейте все ингредиенты для начинки, кроме вишни. Если вишня замороженная, размораживать ягоды не нужно.
  3. В форму для выпечки диаметром 24-26 см вылейте подготовленное тесто, на него выложите творожную начинку, сверху красиво разложите ягоды вишни.
  4. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °С духовке примерно 50-60 минут. Готовность проверяйте с помощью деревянной шпажки.
  5. Готовый пирог полностью остудите в форме. На это уйдёт минимум 1,5 часа. Подавайте выпечку в тёплом или остывшем виде.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки. Официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным способом, по содержанию в нём жира. Согласно ГОСТу РФ, по физико-химическим показателям творог подразделяется на следующие категории: обезжиренный, нежирный, классический и жирный. Также по способу изготовления выделяют такие виды творога, как простой, мягкий, а также зернёный творог, который является разновидностью творога пониженной жирности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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