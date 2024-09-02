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Семга на сковороде-гриль: сохраняем морские ноты и подчёркиваем благородный вкус

Сёмга на скороводе-гриль: идеально с гарниром из свежих овощей
1:24
Еда

Сегодня мы приготовим ароматную сёмгу на сковороде-гриль. Это быстрое и лёгкое блюдо станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом. Чтобы сохранить подчеркнуть благородный и богатый вкус рыбы, дополните её только натуральными специями и оливковым маслом.

Сёмга на скороводе-гриль: идеально с гарниром из свежих овощей
Фото: www.public-domain-image.com by Jon Sullivan, PDM

Ингредиенты:

  • стейки сёмги — 2 штуки;
  • оливковое масло — 1 столовая ложка;
  • лимоны — половина штуки;
  • морская соль — 1 щепотка;
  • свежемолотая смесь перцев — 1 щепотка.

Приготовление

  1. Промойте стейки сёмги под прохладной водой и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Выложите сёмгу на тарелку и смажьте каждый стейк с обеих сторон оливковым маслом с помощью силиконовой кисточки. Посолите и поперчите рыбу по вкусу.
  3. Дайте стейкам полежать 5 минут. Тем временем хорошо разогрейте без масла сковороду-гриль.
  4. Жарьте стейки из сёмги по 3,5 минуты с каждой стороны. Если стейки толще 2 см, готовьте их по 4 минуты с каждой стороны. У рыбы появится аппетитная золотистая корочка, а мякоть внутри сохранит нежность и сочность.
  5. Готовые стейки хорошо сбрызнуть соком лимона. Можно добавить к ним специи по вашему вкусу.

Подавайте сёмгу-гриль с салатом из свежих овощей.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет.
Один из ценнейших промысловых видов среди лососей. Мясо и икра сёмги обладают высокими гастрономическими качествами и являются деликатесными продуктами.

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. Функция гриля может быть встроена в газовую плиту, микроволновую печь. Блюда, жаренные на гриле, называются «грилье́» (фр. grillé).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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