Семга на сковороде-гриль: сохраняем морские ноты и подчёркиваем благородный вкус

Сёмга на скороводе-гриль: идеально с гарниром из свежих овощей

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы приготовим ароматную сёмгу на сковороде-гриль. Это быстрое и лёгкое блюдо станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом. Чтобы сохранить подчеркнуть благородный и богатый вкус рыбы, дополните её только натуральными специями и оливковым маслом.

Фото: www.public-domain-image.com by Jon Sullivan, PDM

Ингредиенты:

стейки сёмги — 2 штуки;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

лимоны — половина штуки;

морская соль — 1 щепотка;

свежемолотая смесь перцев — 1 щепотка.

Приготовление

Промойте стейки сёмги под прохладной водой и обсушите бумажными полотенцами. Выложите сёмгу на тарелку и смажьте каждый стейк с обеих сторон оливковым маслом с помощью силиконовой кисточки. Посолите и поперчите рыбу по вкусу. Дайте стейкам полежать 5 минут. Тем временем хорошо разогрейте без масла сковороду-гриль. Жарьте стейки из сёмги по 3,5 минуты с каждой стороны. Если стейки толще 2 см, готовьте их по 4 минуты с каждой стороны. У рыбы появится аппетитная золотистая корочка, а мякоть внутри сохранит нежность и сочность. Готовые стейки хорошо сбрызнуть соком лимона. Можно добавить к ним специи по вашему вкусу.

Подавайте сёмгу-гриль с салатом из свежих овощей.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет.

Один из ценнейших промысловых видов среди лососей. Мясо и икра сёмги обладают высокими гастрономическими качествами и являются деликатесными продуктами.



Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. Функция гриля может быть встроена в газовую плиту, микроволновую печь. Блюда, жаренные на гриле, называются «грилье́» (фр. grillé).

