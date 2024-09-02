Семга на сковороде-гриль: сохраняем морские ноты и подчёркиваем благородный вкус

Сегодня мы приготовим ароматную сёмгу на сковороде-гриль. Это быстрое и лёгкое блюдо станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом. Чтобы сохранить подчеркнуть благородный и богатый вкус рыбы, дополните её только натуральными специями и оливковым маслом.
Ингредиенты:
Приготовление
Подавайте сёмгу-гриль с салатом из свежих овощей.
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет.
Один из ценнейших промысловых видов среди лососей. Мясо и икра сёмги обладают высокими гастрономическими качествами и являются деликатесными продуктами.
Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. Функция гриля может быть встроена в газовую плиту, микроволновую печь. Блюда, жаренные на гриле, называются «грилье́» (фр. grillé).
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