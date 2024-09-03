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Мороженое полезно, но только без вафельного стаканчика

Польза пломбира и вред вафельного стаканчика
1:06
Еда

Мороженое не так вредно, как может показаться, хотя это не относится к десерту в вафельном стаканчике.

Польза пломбира и вред вафельного стаканчика
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, PDM

Диетолог Елена Соломатина в интервью радио "Говорит Москва" объяснила, что в составе вафельных стаканчиков часто встречаются пальмовое масло и маргарин. В связи с этим она советует использовать стаканчик исключительно как контейнер, не съедая его вместе с мороженым.

Что касается самого пломбира, то его состав может быть вполне хорошим. Молочный жир, содержащийся в мороженом, легко усваивается даже детским организмом. Кроме того, в сливочном и молочном мороженом сохраняются "полезный" холестерин, поддерживающий нормальное деление клеток, а также жирорастворимые витамины А и D. Умеренное употребление мороженого не навредит, а растущему организму оно может принести только пользу.

Елена Соломатина также подчеркнула, что важно помнить о мере и достаточно двигаться, чтобы сжигать дополнительные калории, полученные с мороженым.

Уточнения

Пломбир (фр. glace plombières от французского города Пломбьер-ле-Бен (фр. Plombières-les-Bains)) — сливочное мороженое, приготовленное из цельного молока или сливок с повышенным количеством молочного жира, яиц, с ароматическими и вкусовыми добавками (ваниль, миндальная эссенция; шоколад, орехи, фрукты). Несмотря на французское происхождение, мороженое-пломбир широко распространено на постсоветском пространстве.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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