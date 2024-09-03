Секреты здоровых пельменей: что добавить в тесто и начинку

Здоровое питание: как сделать пельмени полезнее

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени в их традиционном виде сложно назвать диетическим блюдом, но сделать их более полезными вполне реально.

Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Шеф-повар Максим Тарусин поделился советами о том, как превратить одно из любимых блюд россиян в более здоровый вариант.

Домашние пельмени всегда лучше магазинных, так как для теста можно использовать рисовую, гречневую или ржаную муку вместо пшеничной.

Для начинки лучше выбрать курицу или индейку (но не грудку, чтобы не было слишком сухо), рыбу и морепродукты, или растительные ингредиенты, такие как крупы и овощи. Шеф-повар отметил, что особенно вкусные пельмени получаются с гречкой, грибами и луком.

Что касается соусов, то к домашним и покупным пельменям лучше подавать диетические варианты. Вместо майонеза, который не подходит для диетического питания, можно приготовить соус из тофу, взбитого в блендере с лимонным соком и специями. Для рыбных пельменей отлично подойдет соевый соус с медом.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.



