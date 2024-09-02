Имбирь и ваше здоровье: как правильно использовать этот корень

Корень имбиря часто добавляют в чай для придания напитку острого вкуса и обогащения его целебными свойствами, ведь имбирь содержит множество витаминов, эфирных масел, аминокислот и микроэлементов.
Эксперты постоянно подчеркивают пользу имбиря, советуя употреблять его как можно чаще. Этот продукт помогает снять тревожность, защитить зубы от повреждений, нормализовать давление и уровень сахара в крови, а также способствует похудению и быстрому восстановлению после простуды. В сезон простуд многие комбинируют имбирь с лимоном для укрепления иммунитета.
Однако, по данным NEWS. ru, целебные свойства имбиря раскрываются не полностью в напитках — гораздо полезнее добавлять его в различные блюда. Имбирь прекрасно сочетается с рисом, курицей и бобовыми. Его можно использовать в свежем, маринованном или сушеном виде. Эта приправа не только сделает еду полезнее, но и придаст ей новый вкус.
Ранее гастроэнтеролог Елена Грек рассказала, как ежедневное употребление имбиря влияет на организм.
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
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