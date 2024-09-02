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Вкусный осенний ужин: тыква с мясом и картофелем

Готовим тыкву с мясом в духовке
1:36
Еда

Хотя сезон тыквы начинается в сентябре, многие дачники уже могут похвастаться хорошим урожаем. Яркие и крупные плоды не только радуют глаз, но и являются источником множества полезных витаминов и минералов.

Однако не все ценят тыкву за её вкус. Но есть способ исправить это — попробуйте приготовить тыкву с мясом и сливками. Этот рецепт наверняка заставит вас полюбить этот овощ и с нетерпением ждать наступления нового сезона.

Для приготовления вам понадобятся картофель, лук-порей, репчатый лук, зелень и специи — соль, чёрный перец, сладкая паприка, тимьян и розмарин.

Начните с подготовки тыквы: очистите её от кожуры и семечек, затем нарежьте ломтиками. Лук-порей нарежьте кольцами, а картофель разрежьте пополам. Все эти ингредиенты положите в глубокую миску, добавьте соль, специи, растительное масло и перемешайте.

Затем займитесь приготовлением фрикаделек и сливок. В фарш добавьте репчатый лук, соль и перец, взбейте его вилкой и сформируйте небольшие шарики. Сливки жирностью не менее 33% перелейте в сотейник и доведите до кипения.

Теперь осталось только собрать блюдо. В форму для запекания выложите овощи и аккуратно распределите по ним фрикадельки, полейте всё кипящими сливками. Разогрейте духовку до 200°C. Через 55 минут ваше блюдо будет готово.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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