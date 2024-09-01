Антиэйдж-эффект: почему стоит добавить сливы в рацион

Кому стоит есть сливы и как это правильно делать

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Тёмные сливы по праву считаются "антиэйдж-продуктом", поскольку богаты антиоксидантами, которые замедляют процессы старения и поддерживают здоровье клеток, отмечает врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: creativecommons.org by grassrootsgroundswell is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Как подчеркнула специалист, воспалительные процессы часто становятся причиной серьёзных заболеваний и быстрой потери внешней привлекательности. Однако сливы способны "потушить" этот внутренний "пожар".

Помимо этого, сливы обладают и другими целебными свойствами. Например, они помогают организму избавляться от вредных веществ благодаря содержащейся в них клетчатке, которая выводит токсины. Также эти плоды нормализуют артериальное давление и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Врач рекомендует съедать не более трёх слив в день, а если плоды небольшие, можно увеличить количество до пяти штук.

Однако Елена Соломатина предостерегает: людям с диабетом лучше выбирать кислые сорта слив, а тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, стоит употреблять плоды без кожуры.

Ранее врач-гастроэнтеролог Елена Манило напомнила, что сливы помогают при запорах, надолго насыщают и помогают контролировать аппетит.

Уточнения

Превентивная медицина антивозрастная медицина, англ. preventage medicine, также антиэйдж-медицина, англ. antiage medicine — направление альтернативной медицины, целью которого является профилактика любого рода расстройств и сохранение активного долголетия (качества жизни, обычно ухудшающегося с возрастом). Превентивная медицина основана на страхе и желании современных людей избежать связанного со старением ухудшения здоровья, представляет собой вариант биохакинга.



