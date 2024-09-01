Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как заработать на недвижимости: 3 возможности
Аэропорты ввели прежние правила на провоз жидкостей в салоне самолёта
Как баклажаны и кабачки могут повлиять на здоровье
Диетолог назвала диарею и боли в животе симптомами отравления арбузом
Как помочь клубнике перезимовать: сентябрьский план ухода
Тренер Кaспaрoвa поставила флаг на вершине Арарата на высоте 5137 метров
НИЯУ МИФИ запускает серийное производство плазменных двигателей для малых спутников
Россиянам назвали топ-3 акции для инвестирования в 2024 году
Почему растяжка важна для сохранения здоровья суставов и мышц

Антиэйдж-эффект: почему стоит добавить сливы в рацион

Кому стоит есть сливы и как это правильно делать
1:18
Еда

Тёмные сливы по праву считаются "антиэйдж-продуктом", поскольку богаты антиоксидантами, которые замедляют процессы старения и поддерживают здоровье клеток, отмечает врач-диетолог Елена Соломатина.

Кому стоит есть сливы и как это правильно делать
Фото: creativecommons.org by grassrootsgroundswell is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Как подчеркнула специалист, воспалительные процессы часто становятся причиной серьёзных заболеваний и быстрой потери внешней привлекательности. Однако сливы способны "потушить" этот внутренний "пожар".

Помимо этого, сливы обладают и другими целебными свойствами. Например, они помогают организму избавляться от вредных веществ благодаря содержащейся в них клетчатке, которая выводит токсины. Также эти плоды нормализуют артериальное давление и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Врач рекомендует съедать не более трёх слив в день, а если плоды небольшие, можно увеличить количество до пяти штук.

Однако Елена Соломатина предостерегает: людям с диабетом лучше выбирать кислые сорта слив, а тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, стоит употреблять плоды без кожуры.

Ранее врач-гастроэнтеролог Елена Манило напомнила, что сливы помогают при запорах, надолго насыщают и помогают контролировать аппетит.

Уточнения

Превентивная медицина антивозрастная медицина, англ. preventage medicine, также антиэйдж-медицина, англ. antiage medicine — направление альтернативной медицины, целью которого является профилактика любого рода расстройств и сохранение активного долголетия (качества жизни, обычно ухудшающегося с возрастом). Превентивная медицина основана на страхе и желании современных людей избежать связанного со старением ухудшения здоровья, представляет собой вариант биохакинга.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
Киев перебросил под Покровск редкую наступательную бригаду "Кара-Даг" Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
Последние материалы
Кому стоит есть сливы и как это правильно делать
Как заработать на недвижимости: 3 возможности
Аэропорты ввели прежние правила на провоз жидкостей в салоне самолёта
Как баклажаны и кабачки могут повлиять на здоровье
Диетолог назвала диарею и боли в животе симптомами отравления арбузом
Как помочь клубнике перезимовать: сентябрьский план ухода
Тренер Кaспaрoвa поставила флаг на вершине Арарата на высоте 5137 метров
НИЯУ МИФИ запускает серийное производство плазменных двигателей для малых спутников
Россиянам назвали топ-3 акции для инвестирования в 2024 году
Почему растяжка важна для сохранения здоровья суставов и мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.