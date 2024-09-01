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Почему баклажаны и кабачки полезны, но не для всех

Как баклажаны и кабачки могут повлиять на здоровье
1:40
Еда

Баклажаны и кабачки — одни из самых популярных овощей для приготовления гарниров, закусок и зимних салатов. Баклажаны отличаются высоким урожаем и нейтральным вкусом, что делает их идеальными для сочетания с различными продуктами, как солеными, так и сладкими. Кабачки же обладают нежным травянистым вкусом, который придает блюдам пикантность.

Как баклажаны и кабачки могут повлиять на здоровье
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Оба овоща, безусловно, очень полезны для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Кабачки, например, помогают поддерживать здоровый вес, улучшают состояние кожи и сердечно-сосудистой системы, способствуют нормальной работе желудочно-кишечного тракта, снижают давление и уровень холестерина.

Баклажаны можно смело назвать "антиоксидантной бомбой". Они содержат насунин — вещество, которое защищает клетки от повреждений. Также в баклажанах много калия, магния и фосфора, что при регулярном употреблении делает кости крепче.

Однако, как рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева в интервью изданию Passion. ru, не все могут извлечь пользу из этих овощей. Кабачки могут ухудшить состояние людей с проблемами почек и вызвать аллергию. В баклажанах присутствуют оксалаты и соланин, которые могут способствовать образованию камней и вызвать интоксикацию.

Ранее нутрициолог Ксения Уваровская упоминала, что в кабачках содержится онкопротектор сульфорафан, который предотвращает развитие опухолей и играет важную роль в детоксикации печени.

Уточнения

Детоксикация (лат. de — устранение, прекращение + др.-греч. τοξίνη — яд) — процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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