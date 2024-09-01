Тёплый салат с кабачками и баклажанами: вкуснейший гарнир к любому мясному блюду

Салат с тёплыми кабачками и баклажанами: аппетитная закуска из сезонных овощей

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Тёплый салат с баклажанами и кабачками — отличный вариант полноценного обеда. Он прекрасно сочетается с мясом на гриле, запечённой рыбой или курицей.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

350 г баклажанов,

350 г кабачков,

350 г помидоров,

2 зубчика чеснока,

2 веточки базилика,

2 стрелки зелёного лука,

3 столовые ложки соевого соуса,

2 столовые ложки подсолнечного масла,

1 столовая ложка оливкового масла,

соль по вкусу.

Приготовление

Нарежьте баклажаны дольками и слегка присыпьте солью. Нарежьте кабачки и помидоры дольками. Нагрейте сковороду, добавьте подсолнечное масло и обжарьте баклажаны на сильном огне в течение 10 минут. Переложите их на тарелку. Обжарьте кабачки примерно такое же количество времени. Мелко порубите базилик, лук и чеснок. Добавьте соевый соус, оливковое масло и тщательно перемешайте овощи.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.



Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



Сала́т:



Салат , или Латук (лат. Lactuca ) — род растений семейства Астровые. Салат , или Латук посевной ( Lactuca sativa ) — пищевое растение рода Латук.

, или Латук (лат. ) — род растений семейства Астровые. Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.