Тёплый салат с кабачками и баклажанами: вкуснейший гарнир к любому мясному блюду

Тёплый салат с баклажанами и кабачками — отличный вариант полноценного обеда. Он прекрасно сочетается с мясом на гриле, запечённой рыбой или курицей.
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Ингредиенты:
350 г баклажанов,
350 г кабачков,
350 г помидоров,
2 зубчика чеснока,
2 веточки базилика,
2 стрелки зелёного лука,
3 столовые ложки соевого соуса,
2 столовые ложки подсолнечного масла,
1 столовая ложка оливкового масла,
соль по вкусу.
Приготовление
Нарежьте баклажаны дольками и слегка присыпьте солью.
Нарежьте кабачки и помидоры дольками.
Нагрейте сковороду, добавьте подсолнечное масло и обжарьте баклажаны на сильном огне в течение 10 минут. Переложите их на тарелку.
Обжарьте кабачки примерно такое же количество времени.
Мелко порубите базилик, лук и чеснок.
Добавьте соевый соус, оливковое масло и тщательно перемешайте овощи.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.