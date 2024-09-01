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Тёплый салат с кабачками и баклажанами: вкуснейший гарнир к любому мясному блюду

Салат с тёплыми кабачками и баклажанами: аппетитная закуска из сезонных овощей
1:05
Еда

Тёплый салат с баклажанами и кабачками — отличный вариант полноценного обеда. Он прекрасно сочетается с мясом на гриле, запечённой рыбой или курицей.

Салат с тёплыми кабачками и баклажанами: аппетитная закуска из сезонных овощей
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 350 г баклажанов,
  • 350 г кабачков,
  • 350 г помидоров,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 веточки базилика,
  • 2 стрелки зелёного лука,
  • 3 столовые ложки соевого соуса,
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • соль по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте баклажаны дольками и слегка присыпьте солью.
  2. Нарежьте кабачки и помидоры дольками.
  3. Нагрейте сковороду, добавьте подсолнечное масло и обжарьте баклажаны на сильном огне в течение 10 минут. Переложите их на тарелку.
  4. Обжарьте кабачки примерно такое же количество времени.
  5. Мелко порубите базилик, лук и чеснок.
  6. Добавьте соевый соус, оливковое масло и тщательно перемешайте овощи.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Сала́т:

  • Салат, или Латук (лат. Lactuca) — род растений семейства Астровые.
    • Салат, или Латук посевной (Lactuca sativa) — пищевое растение рода Латук.
  • Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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