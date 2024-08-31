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Ленивые голубцы в духовке: очень сочные, с аппетитной томатной подливкой

Ленивые голубцы с подливкой в духовке: нравятся даже тем, кто не любит капусту в блюдах
1:51
Еда

Ленивые голубцы с томатной подливкой — отличный вариант для тех, кто не любит капусту в традиционных блюдах. Это простое и вкусное кушанье, которое понравится всей семье.

Ленивые голубцы с подливкой в духовке: нравятся даже тем, кто не любит капусту в блюдах
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • смешанный фарш — 500 г;
  • капуста — 250 г;
  • репчатый лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • помидоры — 500 г;
  • томатная паста — 1 десертная ложка;
  • сахар — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — 4 столовые ложки;
  • рис — 80 г;
  • душистый перец — по вкусу;
  • чеснок — 1-2 зубчика.

Приготовление

  1. Мелко нашинкуйте капусту соломкой и посолите её. Если капуста плотная, залейте её кипятком на 10-15 минут, затем слейте воду и отожмите капусту от влаги.
  2. Отварите рис до полуготовности, залейте его водой, доведите до кипения и варите на медленном огне до полного испарения воды.
  3. Смешайте фарш, размягчённую капусту и отварной рис.
  4. Натрите морковь на тёрке, мелко нарежьте лук и чеснок.
  5. Обжарьте лук в растительном масле до золотистого цвета, добавьте морковь и чеснок.
  6. Добавьте измельчённые помидоры и томатную пасту, тушите всё вместе несколько минут.
  7. Влейте воду, добавьте сахар и соль, кипятите ещё 2 минуты.
  8. Сформируйте голубцы и выложите их в смазанную форму.
  9. Залейте голубцы томатной подливкой и поставьте в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут. Затем уменьшите температуру до 180 градусов и готовьте ещё 30 минут.

Ленивые голубцы с томатной подливкой готовы. Подавайте их горячими, украсив зеленью.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом. В немецкой кухне имеется сходное блюдо «капустные рулетики». Овощные голубцы начиняют фаршем из пассерованных овощей с отварным рисом. В ленивых голубцах свежая нашинкованная капуста добавляется в фарш. В СССР выпускали овощные закусочные консервы «Голубцы".

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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