Сочный и вкусный салат "Ташкент" из минимума ингредиентов

Если вам надоели стандартные салаты, такие как крабовый или селедка под шубой, приготовьте сытный салат "Ташкент".
Для приготовления салата вам будет нужна зеленая редька среднего размера, 200 грамм отварной говядины, три вареных яйца, одна луковица. Для заправки нужно взять три столовые ложки майонеза.
Говядину отварите и нарежьте соломкой. Яйца порежьте мелкими кубиками, редьку очистите от кожуры и мелко нашинкуйте.
Репчатый лук нарежьте полукольцами, обжарьте в сковороде до золотистого цвета.
Возьмите миску и смешайте все ингредиенты. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.
Для подачи салат выкладывают на плоскую тарелку горкой, украшают веточками зелени.
Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
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