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Сочный и вкусный салат "Ташкент" из минимума ингредиентов

Рецепт приготовления салата "Ташкент"
0:55
Еда

Если вам надоели стандартные салаты, такие как крабовый или селедка под шубой, приготовьте сытный салат "Ташкент". 

Рецепт приготовления салата "Ташкент"
Фото: commons.wikimedia.org by Pohled 111, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

Для приготовления салата вам будет нужна зеленая редька среднего размера, 200 грамм отварной говядины, три вареных яйца, одна луковица. Для заправки нужно взять три столовые ложки майонеза.

Приготовление

Говядину отварите и нарежьте соломкой. Яйца порежьте мелкими кубиками, редьку очистите от кожуры и мелко нашинкуйте.

Репчатый лук нарежьте полукольцами, обжарьте в сковороде до золотистого цвета.

Возьмите миску и смешайте все ингредиенты. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.

Для подачи салат выкладывают на плоскую тарелку горкой, украшают веточками зелени.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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