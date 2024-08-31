Для завтрака: пошаговый рецепт банановых гренок
Как приготовить банановые гренки на завтрак
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Банановые гренки — не только прекрасный перекус, но и полноценный завтрак. Приготовить их просто. Рассказываем, как именно.
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM
Ингредиенты:
- Белый хлеб — 0,5 батона
- Молоко — 150 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 2 ст.л.
- Банан — 1,5 шт.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Приготовление:
- Нарезать 1 банан. Измельчить его при помощи блендера.
- В миске соединить банановое пюре, сахар, яйцо и молоко. Тщательно перемешать.
- Нарезать хлеб и обмакнуть каждый кусочек в получившуюся смесь.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить хлеб до золотистой корочки.
- Нарезать 0,5 банана кружочками. Положить их на гренки. Приятного аппетита!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру