Для завтрака: пошаговый рецепт банановых гренок

Как приготовить банановые гренки на завтрак

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановые гренки — не только прекрасный перекус, но и полноценный завтрак. Приготовить их просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Ингредиенты:

Белый хлеб — 0,5 батона

Молоко — 150 мл

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст.л.

Банан — 1,5 шт.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Приготовление:

Нарезать 1 банан. Измельчить его при помощи блендера. В миске соединить банановое пюре, сахар, яйцо и молоко. Тщательно перемешать. Нарезать хлеб и обмакнуть каждый кусочек в получившуюся смесь. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить хлеб до золотистой корочки. Нарезать 0,5 банана кружочками. Положить их на гренки. Приятного аппетита!