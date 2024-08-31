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Для завтрака: пошаговый рецепт банановых гренок

Как приготовить банановые гренки на завтрак
0:56
Еда

Банановые гренки — не только прекрасный перекус, но и полноценный завтрак. Приготовить их просто. Рассказываем, как именно.

Как приготовить банановые гренки на завтрак
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Ингредиенты:

  • Белый хлеб — 0,5 батона
  • Молоко — 150 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст.л.
  • Банан — 1,5 шт.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Нарезать 1 банан. Измельчить его при помощи блендера.
  2. В миске соединить банановое пюре, сахар, яйцо и молоко. Тщательно перемешать.
  3. Нарезать хлеб и обмакнуть каждый кусочек в получившуюся смесь.
  4. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить хлеб до золотистой корочки. 
  5. Нарезать 0,5 банана кружочками. Положить их на гренки. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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