Как распознать качественный сыр в магазине: пошаговая инструкция для гурманов

Хотите купить вкусный сыр? Запомните эти 5 главных правил

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыр — незаменимый продукт в кулинарии, который подходит и для приготовления горячих блюд, и для простых бутербродов. Но как выбрать действительно качественный и вкусный сыр среди всего многообразия, представленного в магазинах? Вот несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Фото: commons.wikimedia.org by gnokii at openclipart.org, PDM

Внимательно изучайте состав

Начните с внимательного изучения этикетки. Качественный сыр должен содержать минимум ингредиентов — как правило, это молоко, закваска, соль и специи. Избегайте сыров с большим количеством добавок, консервантов, красителей и загустителей. Они, скорее всего, уступают по вкусу натуральным сортам.

Обращайте внимание на срок годности

Выбирая сыр, обязательно проверяйте срок годности. Он должен быть достаточно длительным — не менее двух-трех недель. Свежий сыр всегда лучше хранится, поэтому старайтесь брать продукт с минимальным временем до истечения срока.

Оцените внешний вид и консистенцию

Качественный сыр должен выглядеть аппетитно: без плесени, подозрительных пятен или проколов. Проверьте его консистенцию — она должна быть упругой, но не твердой. Нажав на сыр пальцем, вмятина должна быстро восстанавливаться.

Понюхайте и продегустируйте

Перед покупкой обязательно понюхайте сыр. У него должен быть характерный, но не резкий аромат. Если запах кажется вам кислым или затхлым — это верный признак недоброкачественного продукта.

Можно также попробовать небольшой кусочек сыра, чтобы оценить его вкус. Он должен быть насыщенным, сливочным, без посторонних привкусов.

Учитывайте сорт и происхождение

Обращайте внимание на сорт и страну происхождения сыра. Лучше выбирать известные и проверенные региональные сорта — например, пармезан, бри, камамбер, чеддер. Они, как правило, изготавливаются по старинным технологиям и отличаются высоким качеством.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

