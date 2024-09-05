Вы больше не вернётесь к обычным оладьям после этого рецепта

Новый вариант завтрака: оладьи с колбасно-сырной начинкой

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам наскучили традиционные оладьи, есть простой способ разнообразить ваше утреннее меню — приготовить оладьи с колбасно-сырной начинкой. Это блюдо не только невероятно вкусное и сытное, но и прекрасно подходит для завтрака, который зарядит вас энергией на весь день.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Эти оладьи не только порадуют ваш вкус, но и выглядят очень аппетитно: их разрез демонстрирует шикарные слои колбасы и сыра, скрытые в мягком тесте.

Рецепт оладий с колбасой и сыром

Приготовление теста : в глубокой миске соедините полстакана кефира и одно яйцо. Тщательно перемешайте. Добавьте 100 граммов просеянной муки, полчайной ложки пищевой соды, а также щепотку соли и сахара. Перемешайте массу снова и оставьте на 15 минут, чтобы тесто настоялось.

: в глубокой миске соедините полстакана кефира и одно яйцо. Тщательно перемешайте. Добавьте 100 граммов просеянной муки, полчайной ложки пищевой соды, а также щепотку соли и сахара. Перемешайте массу снова и оставьте на 15 минут, чтобы тесто настоялось. Подготовка начинки : пока тесто настаивается, нарежьте варёную колбасу тонкими кружочками (нужно 8 штук) и подготовьте 4 пластинки сыра.

: пока тесто настаивается, нарежьте варёную колбасу тонкими кружочками (нужно 8 штук) и подготовьте 4 пластинки сыра. Жарка оладий : разогрейте сковороду и вылейте на неё часть теста, чтобы получилось четыре оладушка. На каждый из них положите кружочек колбасы, затем сыр, и сверху накройте ещё одним кружочком колбасы. Залейте «конструкции» оставшимся тестом, полностью покрыв начинку.

: разогрейте сковороду и вылейте на неё часть теста, чтобы получилось четыре оладушка. На каждый из них положите кружочек колбасы, затем сыр, и сверху накройте ещё одним кружочком колбасы. Залейте «конструкции» оставшимся тестом, полностью покрыв начинку. Готовность: обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые оладьи будут иметь хрустящую корочку снаружи и нежную, сочную начинку внутри.

Эти оладьи с колбасой и сыром станут настоящим хитом на вашем столе, особенно если вы хотите быстро приготовить что-то вкусное и необычное.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде. От блинов отличаются меньшим диаметром и большей толщиной, а тесто имеет более густую консистенцию.

