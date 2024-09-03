Лечо с морковью: улучшите классический рецепт всего за 30 минут

Лечо с морковью: улучшенный рецепт для вашего стола

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Всем известный рецепт болгарского лечо может быть обновлен с добавлением новых ингредиентов, которые придают блюду свежий вкус и уникальные нотки. Одним из таких интересных вариантов является лечо с морковью. Этот рецепт не только добавляет цвет и текстуру, но и делает лечо более насыщенным по вкусу. Приготовить такое лечо очень просто, и оно прекрасно подойдет как к основным блюдам, так и в качестве самостоятельной закуски.

Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Для приготовления потребуется:

Перец сладкий — 2 кг;

Помидоры — 1,5 кг;

Морковь — 500 г;

Лук репчатый — 500 г;

Масло растительное — 100 мл;

Сахар — 3 ст. л.;

Соль — 1 ст. л.;

Уксус 9% — 2 ст. л.;

Чеснок — 2-3 зубчика.

Этапы приготовления:

Подготовка овощей: очистите перцы от семян и нарежьте их соломкой или кубиками. Лук и морковь нарежьте полукольцами. Измельчение помидоров: пропустите помидоры через мясорубку или измельчите в блендере до состояния пюре. Обжарка: разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и обжаривайте еще несколько минут. Влейте томатное пюре. Тушение: добавьте сахар, соль и остальные специи. Тушите смесь на среднем огне 15 минут, после чего добавьте нарезанный перец. Доведение до готовности: варите лечо еще 30 минут на медленном огне, затем добавьте измельченный чеснок и уксус. Доведите смесь до кипения. Консервация: разлейте горячее лечо по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Храните лечо в прохладном месте.

Это лечо с морковью — идеальный способ разнообразить ваш кулинарный арсенал и порадовать близких новым вкусом.