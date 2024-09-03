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Лечо с морковью: улучшите классический рецепт всего за 30 минут

Лечо с морковью: улучшенный рецепт для вашего стола
2:05
Еда

Всем известный рецепт болгарского лечо может быть обновлен с добавлением новых ингредиентов, которые придают блюду свежий вкус и уникальные нотки. Одним из таких интересных вариантов является лечо с морковью. Этот рецепт не только добавляет цвет и текстуру, но и делает лечо более насыщенным по вкусу. Приготовить такое лечо очень просто, и оно прекрасно подойдет как к основным блюдам, так и в качестве самостоятельной закуски.

Лечо с морковью: улучшенный рецепт для вашего стола
Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Для приготовления потребуется:

  • Перец сладкий — 2 кг;
  • Помидоры — 1,5 кг;
  • Морковь — 500 г;
  • Лук репчатый — 500 г;
  • Масло растительное — 100 мл;
  • Сахар — 3 ст. л.;
  • Соль — 1 ст. л.;
  • Уксус 9% — 2 ст. л.;
  • Чеснок — 2-3 зубчика.

Этапы приготовления:

  1. Подготовка овощей: очистите перцы от семян и нарежьте их соломкой или кубиками. Лук и морковь нарежьте полукольцами.
  2. Измельчение помидоров: пропустите помидоры через мясорубку или измельчите в блендере до состояния пюре.
  3. Обжарка: разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и обжаривайте еще несколько минут. Влейте томатное пюре.
  4. Тушение: добавьте сахар, соль и остальные специи. Тушите смесь на среднем огне 15 минут, после чего добавьте нарезанный перец.
  5. Доведение до готовности: варите лечо еще 30 минут на медленном огне, затем добавьте измельченный чеснок и уксус. Доведите смесь до кипения.
  6. Консервация: разлейте горячее лечо по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Храните лечо в прохладном месте.

Это лечо с морковью — идеальный способ разнообразить ваш кулинарный арсенал и порадовать близких новым вкусом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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