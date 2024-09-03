Лечо с морковью: улучшите классический рецепт всего за 30 минут

Всем известный рецепт болгарского лечо может быть обновлен с добавлением новых ингредиентов, которые придают блюду свежий вкус и уникальные нотки. Одним из таких интересных вариантов является лечо с морковью. Этот рецепт не только добавляет цвет и текстуру, но и делает лечо более насыщенным по вкусу. Приготовить такое лечо очень просто, и оно прекрасно подойдет как к основным блюдам, так и в качестве самостоятельной закуски.
Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0
Для приготовления потребуется:
Перец сладкий — 2 кг;
Помидоры — 1,5 кг;
Морковь — 500 г;
Лук репчатый — 500 г;
Масло растительное — 100 мл;
Сахар — 3 ст. л.;
Соль — 1 ст. л.;
Уксус 9% — 2 ст. л.;
Чеснок — 2-3 зубчика.
Этапы приготовления:
Подготовка овощей: очистите перцы от семян и нарежьте их соломкой или кубиками. Лук и морковь нарежьте полукольцами.
Измельчение помидоров: пропустите помидоры через мясорубку или измельчите в блендере до состояния пюре.
Обжарка: разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и обжаривайте еще несколько минут. Влейте томатное пюре.
Тушение: добавьте сахар, соль и остальные специи. Тушите смесь на среднем огне 15 минут, после чего добавьте нарезанный перец.
Доведение до готовности: варите лечо еще 30 минут на медленном огне, затем добавьте измельченный чеснок и уксус. Доведите смесь до кипения.
Консервация: разлейте горячее лечо по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Храните лечо в прохладном месте.
Это лечо с морковью — идеальный способ разнообразить ваш кулинарный арсенал и порадовать близких новым вкусом.
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