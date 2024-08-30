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Агроном объяснила, как правильно замораживать ягоды на зиму

Агроном рассказала, как лучше всего замораживать ягоды на зиму
0:54
Еда

Главный агроном России Октябрина Ганичкина дала советы хозяйкам по заморозке ягод на зимний период.

Агроном рассказала, как лучше всего замораживать ягоды на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Vvenka1, CC BY-SA 2.5

Октябрина Ганичкина рассказала, что при заморозке сочных ягод в морозильнике она лишается влаги. Она советует упаковывать ягоды в специальные контейнеры. Подойдут для этих целей и пищевые брикеты.

Агроном объяснила, что клубнику, смородину, виноград, малину и другие ягоды следует промыть и избавиться от воды с помощью дуршлага. После этого плоды нужно подсушить.

Ранее сообщалось, как подготовить смородину к зиме.

"Ягоды необходимо поместить в морозилку на поддонах. В таком состоянии замороженные продукты могут быть пригодны к употреблению на протяжении длительного времени — от месяца до полугода", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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