Агроном объяснила, как правильно замораживать ягоды на зиму

Главный агроном России Октябрина Ганичкина дала советы хозяйкам по заморозке ягод на зимний период.
Октябрина Ганичкина рассказала, что при заморозке сочных ягод в морозильнике она лишается влаги. Она советует упаковывать ягоды в специальные контейнеры. Подойдут для этих целей и пищевые брикеты.
Агроном объяснила, что клубнику, смородину, виноград, малину и другие ягоды следует промыть и избавиться от воды с помощью дуршлага. После этого плоды нужно подсушить.
Ранее сообщалось, как подготовить смородину к зиме.
"Ягоды необходимо поместить в морозилку на поддонах. В таком состоянии замороженные продукты могут быть пригодны к употреблению на протяжении длительного времени — от месяца до полугода", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
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