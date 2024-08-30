Агроном объяснила, как правильно замораживать ягоды на зиму

Агроном рассказала, как лучше всего замораживать ягоды на зиму

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Главный агроном России Октябрина Ганичкина дала советы хозяйкам по заморозке ягод на зимний период.

Фото: commons.wikimedia.org by Vvenka1, CC BY-SA 2.5

Октябрина Ганичкина рассказала, что при заморозке сочных ягод в морозильнике она лишается влаги. Она советует упаковывать ягоды в специальные контейнеры. Подойдут для этих целей и пищевые брикеты.

Агроном объяснила, что клубнику, смородину, виноград, малину и другие ягоды следует промыть и избавиться от воды с помощью дуршлага. После этого плоды нужно подсушить.

Ранее сообщалось, как подготовить смородину к зиме.

"Ягоды необходимо поместить в морозилку на поддонах. В таком состоянии замороженные продукты могут быть пригодны к употреблению на протяжении длительного времени — от месяца до полугода", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".