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Никто не говорит об этом ингредиенте для лучшего картофельного пюре

Как добиться идеальной консистенции картофельного пюре с помощью сметаны
0:59
Еда

Проблемы с приготовлением идеального картофельного пюре? Ваше блюдо получается суховатым и не обладает ярким вкусом? Есть один простой, но малоизвестный секрет, который поможет вам добиться желаемой консистенции и невероятного вкуса.

Как добиться идеальной консистенции картофельного пюре с помощью сметаны
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Секрет идеального картофельного пюре

После того как вы сварили картофель и размяли его толкушкой, добавьте в массу не только традиционные молоко и сливочное масло, но и сметану. Используйте сметану с жирностью 20%, чтобы сделать пюре ещё более кремовым и насыщенным. Главное — не переусердствуйте: одной столовой ложки на всю порцию будет достаточно.

Хорошо перемешайте пюре, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Благодаря сметане ваше картофельное пюре станет нежным, мягким и значительно более сытным. Этот простой трюк также придаст блюду аппетитный вид, делая его ещё более привлекательным на столе.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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