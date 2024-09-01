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Секретный список: чего нельзя класть в борщ ни в коем случае

Ингредиенты, которые портят борщ: чего лучше избегать
1:12
Еда

Некоторые хозяйки ошибочно считают, что борщ можно готовить по принципу "сборной солянки", добавляя в него все, что под руку попадется. Но борщ — это блюдо с богатой историей и уникальным вкусом, и такое беспорядочное добавление ингредиентов может сильно исказить его классический вкус.

Ингредиенты, которые портят борщ: чего лучше избегать
Фото: upload.wikimedia.org by Ата, CC0

Какие продукты лучше не добавлять в борщ:

Картофель

Хотя картофель кажется неотъемлемой частью борща, он может сделать вкус супа менее насыщенным. Мягкость и крахмал картофеля могут "сгладить" характерные нотки борща, делая его менее выразительным.

Сельдерей

В стремлении к правильному питанию многие начали активно использовать сельдерей, но этот овощ со своим специфическим вкусом может не вписаться в традиционный рецепт борща. Его характерный оттенок может слишком выделяться и нарушать гармонию вкуса.

Имбирь

Часто хозяева пытаются экспериментировать, добавляя имбирь в различные блюда. Но для борща это совершенно неподходящий ингредиент. Имбирь обладает сильным, пряным вкусом, который не сочетается с традиционным вкусом борща и может испортить его.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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