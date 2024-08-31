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Как правильно сочетать творог: польза сметаны и вред сахара для усвоения микроэлементов

Как сделать творог вкуснее и полезнее: сметана или сахар?
1:19
Еда

Творог является одним из самых полезных продуктов для здоровья, но его кислый вкус может не всем понравиться. Чтобы сделать его более приятным на вкус, существует два распространенных метода: добавление сметаны или сахара. Однако, как выбрать между этими двумя вариантами? Ответ на этот вопрос достаточно однозначен.

Как сделать творог вкуснее и полезнее: сметана или сахар?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сметана оказывается предпочтительным дополнением к творогу. Это не только связано с её низкой калорийностью по сравнению с сахаром, но и с содержанием жирорастворимых витаминов. Эти витамины, взаимодействуя с кальцием, способствуют его лучшему усвоению организмом. Сахар же, наоборот, препятствует этому процессу, делая усвоение кальция менее эффективным. По этой причине, если вы хотите получить максимум пользы от творога, лучше всего добавлять к нему сметану, а не сахар.

Тем не менее, если желание подсластить творог всё-таки присутствует, есть альтернативные и более полезные способы сделать это. Вы можете добавить к творогу фрукты или овощи. Такое сочетание не только улучшит вкус, но и дополнительно обогатит ваш рацион полезными веществами, что принесет больше пользы организму и подарит вам удовольствие от еды.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. По степени жирности варьируется от 10 до обычно 30 (реже 58) %.

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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