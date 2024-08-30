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Как приготовить десерт из заварного крема, винограда и печенья

Готовим вкуснейший десерт из заварного крема, винограда и печенья
1:00
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного десерта из заварного крема, винограда и печенья. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Готовим вкуснейший десерт из заварного крема, винограда и печенья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Приготовление:

  • Молоко — 300 мл
  • Виноград без косточек — 300 г
  • Печенье — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Крахмал — 30 г

Приготовление:

  1. Вскипятить молоко.
  2. В ёмкости смешать яйцо, сахар и крахмал. Постепенно влить горячее молоко.
  3. Поставить смесь на медленный огонь. Варить до загустения, помешивая. Добавить сливочное масло, перемешать и дать время остыть. Заварной крем готов.
  4. Измельчить печенье с помощью блендера.
  5. Разрезать пополам ягоды винограда.
  6. В ёмкость для десерта залить заварной крем. Посыпать печеньем и добавить виноград. Повторить слои несколько раз. Десерт готов!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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