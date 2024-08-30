Как приготовить десерт из заварного крема, винограда и печенья
Готовим вкуснейший десерт из заварного крема, винограда и печенья
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Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного десерта из заварного крема, винограда и печенья. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приготовление:
- Молоко — 300 мл
- Виноград без косточек — 300 г
- Печенье — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 100 г
- Сливочное масло — 50 г
- Крахмал — 30 г
Приготовление:
- Вскипятить молоко.
- В ёмкости смешать яйцо, сахар и крахмал. Постепенно влить горячее молоко.
- Поставить смесь на медленный огонь. Варить до загустения, помешивая. Добавить сливочное масло, перемешать и дать время остыть. Заварной крем готов.
- Измельчить печенье с помощью блендера.
- Разрезать пополам ягоды винограда.
- В ёмкость для десерта залить заварной крем. Посыпать печеньем и добавить виноград. Повторить слои несколько раз. Десерт готов!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру