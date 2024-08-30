Как приготовить десерт из заварного крема, винограда и печенья

Готовим вкуснейший десерт из заварного крема, винограда и печенья

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного десерта из заварного крема, винограда и печенья. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Приготовление:

Молоко — 300 мл

Виноград без косточек — 300 г

Печенье — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 100 г

Сливочное масло — 50 г

Крахмал — 30 г

Приготовление:

Вскипятить молоко. В ёмкости смешать яйцо, сахар и крахмал. Постепенно влить горячее молоко. Поставить смесь на медленный огонь. Варить до загустения, помешивая. Добавить сливочное масло, перемешать и дать время остыть. Заварной крем готов. Измельчить печенье с помощью блендера. Разрезать пополам ягоды винограда. В ёмкость для десерта залить заварной крем. Посыпать печеньем и добавить виноград. Повторить слои несколько раз. Десерт готов!