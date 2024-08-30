Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сушить и хранить ботву для использования в следующем сезоне
Польза тёмного шоколада и халвы для здоровья
Тихий враг здоровья: опасные компоненты в вашем шампуне
Северная Корея отправила в Россию 13 000 контейнеров
Российская туристка рассказала, как выбрать идеальный манго на египетском рынке
В Афганистане запретили проведение смешанных единоборств
Автоэксперт Хайцеэр: как подготовить автомобиль к продаже и не потерять в цене
Погрешность заправочных колонок: что нужно знать водителям
Как высокий холестерин влияет на ахиллово сухожилие

Просто и изумительно вкусно: готовим салат из свеклы

Как приготовить вкусный салат из свеклы
0:48
Еда

Ингредиенты

Подготовьте для салата 2 свеклы, 30 г грецкого ореха, 100 г зеленого горошка, 1 яблоко, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки растительного масла, соль и черный молотый перец по вкусу, петрушка.

Как приготовить вкусный салат из свеклы
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Приготовление

Натрите на крупной терке яблоко и вареную свеклу. Добавьте их в салатник, положите к ним зеленый горошек. Орехи измельчите немного. Добавьте их в салат. Все хорошо перемешайте, чеснок пропустите через пресс, снова помешайте.

Теперь салат нужно посолить и заправить маслом, украсить петрушкой. Этот салат можно подавать сразу к столу. Он отлично подходит для мясных и рыбных блюд, разных гарниров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Самые преданные породы собак: топ-3
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Планы России на доллар беспокоят США
Планы России на доллар беспокоят США
Последние материалы
Погрешность заправочных колонок: что нужно знать водителям
Автоэксперт Хайцеэр: как подготовить автомобиль к продаже и не потерять в цене
Звук школьного звонка ассоциируется с 1 сентября у большинства россиян
Как высокий холестерин влияет на ахиллово сухожилие
Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге летних семейных направлений
Максимальная высота полета шмелей превышает Эверест
Врач-токсиколог: разные запахи пота как индикаторы проблем со здоровьем
ЦБ РФ прогнозирует возможное снижение объёма наличных денег
Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
В полиции назвали запрещенные действия инспекторов ГАИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.