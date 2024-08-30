Просто и изумительно вкусно: готовим салат из свеклы

Подготовьте для салата 2 свеклы, 30 г грецкого ореха, 100 г зеленого горошка, 1 яблоко, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки растительного масла, соль и черный молотый перец по вкусу, петрушка.
Натрите на крупной терке яблоко и вареную свеклу. Добавьте их в салатник, положите к ним зеленый горошек. Орехи измельчите немного. Добавьте их в салат. Все хорошо перемешайте, чеснок пропустите через пресс, снова помешайте.
Теперь салат нужно посолить и заправить маслом, украсить петрушкой. Этот салат можно подавать сразу к столу. Он отлично подходит для мясных и рыбных блюд, разных гарниров.
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