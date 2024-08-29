Эту популярную закуску приготовить легко: рецепт корейской моркови

Делимся секретами приготовления моркови по-корейски

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Корейская морковь — это популярная закуска, которая радует своим острым и насыщенным вкусом. Приготовить её дома довольно просто и не требует специальных ингредиентов. Для начала вам понадобятся свежие морковь, чеснок, растительное масло, уксус, соевый соус и специи по вкусу.

Фото: Own work by Kf8, PDM

Первым шагом очистите и натрите морковь на крупной терке. Затем в отдельной миске приготовьте заправку: разогрейте растительное масло на сковороде, добавьте мелко нарезанный чеснок и жарьте до золотистого оттенка. Влейте уксус и соевый соус, добавьте соль, сахар, черный перец и паприку.

Смешайте натертую морковь с горячей заправкой, тщательно перемешивая, чтобы каждый кусочек хорошо пропитался. Оставьте салат на 1-2 часа в холодильнике, чтобы он настоялся и стал более ароматным. При подаче украсьте зеленью.

Корейская морковь — это отличное дополнение к основным блюдам или самостоятельная закуска, которая не только порадует вас своим вкусом, но и станет украшением стола. Приятного аппетита!

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