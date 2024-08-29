Вкусный диетический овощной суп с брокколи, кабачком и болгарским перцем: готовится всего за 30 минут

Быстрый овощной суп с брокколи и кабачком

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем приготовить этот вкусный, ароматный и полезный овощной суп из брокколи, кабачка, болгарского перца и морковки. В нём нет зажарки и мяса, поэтому блюдо с полным правом можно назвать диетическим. Просто нарежьте овощи, сложите в кастрюлю и варите. Главное - строго соблюдайте очерёдность, ведь у каждого овоща своё время приготовления.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

кабачки,

брокколи,

морковь,

болгарский перец,

стебель сельдерея,

петрушка,

соль, перец, травы.

Приготовление:

Морковь и кабачки нарежьте небольшими кружочками, сельдерей — полумесяцем, болгарский перец — некрупным кубиком, брокколи разделите на соцветия.

Сначала отправьте в кастрюлю кабачки и морковь - варите их 10 минут, до полуготовности. Следующими добавьте сельдерей и перец, варите 7 минут. Последней пойдёт брокколи.

Добавьте в суп соль, перец и любимые травы. Дайте постоять на огне ещё 4 минут и подавайте, украсив листьями петрушки.

Приятного аппетита!

Уточнения

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