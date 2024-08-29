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Вкусный диетический овощной суп с брокколи, кабачком и болгарским перцем: готовится всего за 30 минут

Быстрый овощной суп с брокколи и кабачком
1:11
Еда

Предлагаем приготовить этот вкусный, ароматный и полезный овощной суп из брокколи, кабачка, болгарского перца и морковки. В нём нет зажарки и мяса, поэтому блюдо с полным правом можно назвать диетическим. Просто нарежьте овощи, сложите в кастрюлю и варите. Главное - строго соблюдайте очерёдность, ведь у каждого овоща своё время приготовления.

Быстрый овощной суп с брокколи и кабачком
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • кабачки,
  • брокколи,
  • морковь,
  • болгарский перец,
  • стебель сельдерея,
  • петрушка,
  • соль, перец, травы.

Приготовление:

  • Морковь и кабачки нарежьте небольшими кружочками, сельдерей — полумесяцем, болгарский перец — некрупным кубиком, брокколи разделите на соцветия.
  • Сначала отправьте в кастрюлю кабачки и морковь - варите их 10 минут, до полуготовности. Следующими добавьте сельдерей и перец, варите 7 минут. Последней пойдёт брокколи.
  • Добавьте в суп соль, перец и любимые травы. Дайте постоять на огне ещё 4 минут и подавайте, украсив листьями петрушки.

Приятного аппетита!

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника). Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами.

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица. Отличительная черта супа состоит в том, что его едят ложкой и не пользуются ножом для измельчения входящих в его состав продуктов.

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия. Содержит информацию о необходимых пищевых продуктах, их пропорциях и инструкциях по смешиванию и обработке. Кулинарные рецепты описывают механическую и тепловую обработку ингредиентов, способы сервировки готовых изделий.

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида - Brassica oleracea var. italica Plenck При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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