Как приготовить классический сырный соус дома и превратить обычные макароны в ресторанное блюдо

Сырный соус для макарон: как приготовить ресторанное блюдо дома

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хотите превратить обычные макароны в настоящее ресторанное блюдо, вам нужно освоить приготовление вкусных соусов. Один из самых популярных вариантов — классический сырный соус.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, CC BY-SA 4.0

Для его приготовления вам понадобятся:

2 чайные ложки пшеничной муки;

1,5 стакана молока;

пару небольших кусочков сливочного масла;

150 граммов любого сыра;

соль и пряности по вкусу.

Приготовление:

Сначала растопите сливочное масло на сковороде, затем переложите его в глубокую посуду. Просейте муку и добавьте её к маслу, аккуратно перемешайте. Верните смесь на сковороду и начинайте постепенно вливать молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Готовьте на медленном огне. Когда соус станет однородным, добавьте соль, пряности и натертый сыр. Снимите соус с огня и перемешивайте до тех пор, пока он не станет полностью гладким.

Такой сырный соус сделает любые макароны по-настоящему вкусными.

Уточнения

Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента. Иногда используется сушёный сыр или сырный порошок. Существует много разновидностей соуса, и он имеет множество различных кулинарных применений. Также производятся готовые коммерческие сырные соусы как в жидкой, так и в сухой форме.