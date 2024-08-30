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Как приготовить классический сырный соус дома и превратить обычные макароны в ресторанное блюдо

Сырный соус для макарон: как приготовить ресторанное блюдо дома
1:06
Еда

Если хотите превратить обычные макароны в настоящее ресторанное блюдо, вам нужно освоить приготовление вкусных соусов. Один из самых популярных вариантов — классический сырный соус.

Сырный соус для макарон: как приготовить ресторанное блюдо дома
Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, CC BY-SA 4.0

Для его приготовления вам понадобятся:

  • 2 чайные ложки пшеничной муки;
  • 1,5 стакана молока;
  • пару небольших кусочков сливочного масла;
  • 150 граммов любого сыра;
  • соль и пряности по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала растопите сливочное масло на сковороде, затем переложите его в глубокую посуду.
  2. Просейте муку и добавьте её к маслу, аккуратно перемешайте.
  3. Верните смесь на сковороду и начинайте постепенно вливать молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
  4. Готовьте на медленном огне.
  5. Когда соус станет однородным, добавьте соль, пряности и натертый сыр.
  6. Снимите соус с огня и перемешивайте до тех пор, пока он не станет полностью гладким.

Такой сырный соус сделает любые макароны по-настоящему вкусными.

Уточнения

Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента. Иногда используется сушёный сыр или сырный порошок. Существует много разновидностей соуса, и он имеет множество различных кулинарных применений. Также производятся готовые коммерческие сырные соусы как в жидкой, так и в сухой форме.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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