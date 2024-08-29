Как приготовить салат из апельсина и запечённой тыквы

Салат из апельсина и запечённой тыквы довольно быстро и легко приготовить — понадобится лишь желание и несколько ингредиентов. Раскрываем рецепт этого вкусного блюда.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева. Апельсин — самая распространённая цитрусовая культура во всех тропических и субтропических областях мира. Существует предположение о её происхождении как гибрида мандарина (Citrus reticulata) и помело (Citrus maxima).
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