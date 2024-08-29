Как приготовить салат из апельсина и запечённой тыквы

Готовим вкуснейший салат из апельсина и запечённой тыквы

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из апельсина и запечённой тыквы довольно быстро и легко приготовить — понадобится лишь желание и несколько ингредиентов. Раскрываем рецепт этого вкусного блюда.

Фото: freepik.com by fahrwasser, PDM

Ингредиенты:

Тыква — 150 г

Апельсин — 1 шт.

Салатный лист — 3 шт.

Базилик — 30 г

Оливковое масло — 4 ст.л.

Белый винный уксус — 10 мл

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Очистить апельсин и тыкву. Нарезать маленькими кусочками. Удалить плёнки с апельсина. Кусочки тыквы сложить в форму для запекания. Сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. В ёмкости смешать оливковое масло, уксус, перец и соль. Заправка готова. Порвать салатные листья и положить в миску. Добавить базилик, апельсин и тыкву. Заправить и перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева. Апельсин — самая распространённая цитрусовая культура во всех тропических и субтропических областях мира. Существует предположение о её происхождении как гибрида мандарина (Citrus reticulata) и помело (Citrus maxima).