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Как приготовить салат из апельсина и запечённой тыквы

Готовим вкуснейший салат из апельсина и запечённой тыквы
1:08
Еда

Салат из апельсина и запечённой тыквы довольно быстро и легко приготовить — понадобится лишь желание и несколько ингредиентов. Раскрываем рецепт этого вкусного блюда.

Готовим вкуснейший салат из апельсина и запечённой тыквы
Фото: freepik.com by fahrwasser, PDM

Ингредиенты:

  • Тыква — 150 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Салатный лист — 3 шт.
  • Базилик — 30 г
  • Оливковое масло — 4 ст.л.
  • Белый винный уксус — 10 мл
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить апельсин и тыкву. Нарезать маленькими кусочками. Удалить плёнки с апельсина.
  2. Кусочки тыквы сложить в форму для запекания. Сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. 
  3. В ёмкости смешать оливковое масло, уксус, перец и соль. Заправка готова.
  4. Порвать салатные листья и положить в миску. Добавить базилик, апельсин и тыкву. Заправить и перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева. Апельсин — самая распространённая цитрусовая культура во всех тропических и субтропических областях мира. Существует предположение о её происхождении как гибрида мандарина (Citrus reticulata) и помело (Citrus maxima).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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