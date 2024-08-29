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Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде

Рецепт приготовления сочного куриного филе
0:55
Еда

Ингредиенты

  • куриное филе — 1 шт.;
  • йогурт — 300 г;
  • орегано — 10 г;
  • сушеный чеснок — 10 г;
  • черный перец — 5 г;
  • соль — 10 г;
  • чипсы — 130 г.

Приготовление

1. Возьмите куриное филе и сделайте небольшие надрезы. Подготовьте форму для запекания.

Рецепт приготовления сочного куриного филе
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

2. Возьмите миску, положите в нее йогурт и специи, а именно сушеный чеснок, орегано, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

3. Филе замаринуйте в получившейся смеси. Оставьте мясо на полчаса.

4. Возьмите чипсы и измельчите их. Куриное филе обваляйте в крошке из чипсов.

5. Обжарьте филе на сковороде в растительном масле.

 

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.

Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра). Термин «обжаривание» обозначает кратковременное жаренье без доведения до готовности. Пассерование, в отличие от жаренья, проводится при более низких температурах, и корочка не образуется.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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