Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде

1. Возьмите куриное филе и сделайте небольшие надрезы. Подготовьте форму для запекания.
2. Возьмите миску, положите в нее йогурт и специи, а именно сушеный чеснок, орегано, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
3. Филе замаринуйте в получившейся смеси. Оставьте мясо на полчаса.
4. Возьмите чипсы и измельчите их. Куриное филе обваляйте в крошке из чипсов.
5. Обжарьте филе на сковороде в растительном масле.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.
Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра). Термин «обжаривание» обозначает кратковременное жаренье без доведения до готовности. Пассерование, в отличие от жаренья, проводится при более низких температурах, и корочка не образуется.
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