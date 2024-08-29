Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде

Рецепт приготовления сочного куриного филе

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

куриное филе — 1 шт.;

йогурт — 300 г;

орегано — 10 г;

сушеный чеснок — 10 г;

черный перец — 5 г;

соль — 10 г;

чипсы — 130 г.

Приготовление

1. Возьмите куриное филе и сделайте небольшие надрезы. Подготовьте форму для запекания.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

2. Возьмите миску, положите в нее йогурт и специи, а именно сушеный чеснок, орегано, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

3. Филе замаринуйте в получившейся смеси. Оставьте мясо на полчаса.

4. Возьмите чипсы и измельчите их. Куриное филе обваляйте в крошке из чипсов.

5. Обжарьте филе на сковороде в растительном масле.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.

Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра). Термин «обжаривание» обозначает кратковременное жаренье без доведения до готовности. Пассерование, в отличие от жаренья, проводится при более низких температурах, и корочка не образуется.