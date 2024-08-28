Кексы для душевных посиделок: легкий рецепт пышной домашней выпечки

Рецепт домашних кексов, которые всегда получаются идеальными

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Кексы — один из самых уютных и любимых многими видов домашней выпечки. Ароматные, мягкие и воздушные кексы отлично подходят и для семейного чаепития, и для праздничного стола. Приготовить эту вкусную выпечку проще, чем кажется — достаточно следовать несложному рецепту и соблюдать пару важных правил.

Фото: flickr.com by Whitney, CC BY 2.0

Ингредиенты для 12 кексов:

2 яйца;

120 г сахара;

130 г муки;

100 мл молока;

100 г сливочного масла;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

ванильный экстракт (по вкусу).

Для начинки (по желанию):

кусочки шоколада;

свежие ягоды;

орехи;

цукаты.

Пошаговый рецепт:

Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте формочки для кексов небольшим количеством сливочного масла или выложите бумажными формочками. В миске взбейте яйца с сахаром до пышной консистенции. Затем добавьте молоко, растопленное сливочное масло и ванильный экстракт, перемешайте. Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью, аккуратно введите эту смесь в яично-молочную основу. Перемешивайте до однородной консистенции, но не переусердствуйте, чтобы тесто не стало жёсткое. При желании в тесто можно добавить начинку — кусочки шоколада, свежие ягоды, орехи или цукаты. Аккуратно перемешайте, чтобы начинка равномерно распределилась. Разложите тесто по формочкам. Выпекайте кексы в разогретой духовке 18-20 минут, до золотистого верха. Проткните зубочисткой — если она выходит сухой, значит кексы готовы. Достаньте кексы из духовки и дайте им остыть в форме в течение 5 минут. Затем аккуратно выньте из формочек и полностью остудите на решетке.

Готовые пышные и воздушные кексы можно украсить глазурью, посыпать сахарной пудрой или подавать как есть, наслаждаясь их мягкой текстурой и домашним ароматом. Уверены, ваши близкие по достоинству оценят эту вкусную выпечку!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.