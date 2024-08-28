Кексы для душевных посиделок: легкий рецепт пышной домашней выпечки

Кексы — один из самых уютных и любимых многими видов домашней выпечки. Ароматные, мягкие и воздушные кексы отлично подходят и для семейного чаепития, и для праздничного стола. Приготовить эту вкусную выпечку проще, чем кажется — достаточно следовать несложному рецепту и соблюдать пару важных правил.
Фото: flickr.com by Whitney, CC BY 2.0
Ингредиенты для 12 кексов:
2 яйца;
120 г сахара;
130 г муки;
100 мл молока;
100 г сливочного масла;
1 ч. л. разрыхлителя;
щепотка соли;
ванильный экстракт (по вкусу).
Для начинки (по желанию):
кусочки шоколада;
свежие ягоды;
орехи;
цукаты.
Пошаговый рецепт:
Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте формочки для кексов небольшим количеством сливочного масла или выложите бумажными формочками.
В миске взбейте яйца с сахаром до пышной консистенции. Затем добавьте молоко, растопленное сливочное масло и ванильный экстракт, перемешайте.
Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью, аккуратно введите эту смесь в яично-молочную основу. Перемешивайте до однородной консистенции, но не переусердствуйте, чтобы тесто не стало жёсткое.
При желании в тесто можно добавить начинку — кусочки шоколада, свежие ягоды, орехи или цукаты. Аккуратно перемешайте, чтобы начинка равномерно распределилась.
Разложите тесто по формочкам.
Выпекайте кексы в разогретой духовке 18-20 минут, до золотистого верха. Проткните зубочисткой — если она выходит сухой, значит кексы готовы.
Достаньте кексы из духовки и дайте им остыть в форме в течение 5 минут. Затем аккуратно выньте из формочек и полностью остудите на решетке.
Готовые пышные и воздушные кексы можно украсить глазурью, посыпать сахарной пудрой или подавать как есть, наслаждаясь их мягкой текстурой и домашним ароматом. Уверены, ваши близкие по достоинству оценят эту вкусную выпечку!
Уточнения
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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