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Кексы для душевных посиделок: легкий рецепт пышной домашней выпечки

Рецепт домашних кексов, которые всегда получаются идеальными
2:11
Еда

Кексы — один из самых уютных и любимых многими видов домашней выпечки. Ароматные, мягкие и воздушные кексы отлично подходят и для семейного чаепития, и для праздничного стола. Приготовить эту вкусную выпечку проще, чем кажется — достаточно следовать несложному рецепту и соблюдать пару важных правил.

Рецепт домашних кексов, которые всегда получаются идеальными
Фото: flickr.com by Whitney, CC BY 2.0

Ингредиенты для 12 кексов:

  • 2 яйца;
  • 120 г сахара;
  • 130 г муки;
  • 100 мл молока;
  • 100 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • ванильный экстракт (по вкусу).

Для начинки (по желанию):

  • кусочки шоколада;
  • свежие ягоды;
  • орехи;
  • цукаты.

Пошаговый рецепт:

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте формочки для кексов небольшим количеством сливочного масла или выложите бумажными формочками.
  2. В миске взбейте яйца с сахаром до пышной консистенции. Затем добавьте молоко, растопленное сливочное масло и ванильный экстракт, перемешайте.
  3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью, аккуратно введите эту смесь в яично-молочную основу. Перемешивайте до однородной консистенции, но не переусердствуйте, чтобы тесто не стало жёсткое.
  4. При желании в тесто можно добавить начинку — кусочки шоколада, свежие ягоды, орехи или цукаты. Аккуратно перемешайте, чтобы начинка равномерно распределилась.
  5. Разложите тесто по формочкам.
  6. Выпекайте кексы в разогретой духовке 18-20 минут, до золотистого верха. Проткните зубочисткой — если она выходит сухой, значит кексы готовы.
  7. Достаньте кексы из духовки и дайте им остыть в форме в течение 5 минут. Затем аккуратно выньте из формочек и полностью остудите на решетке.

Готовые пышные и воздушные кексы можно украсить глазурью, посыпать сахарной пудрой или подавать как есть, наслаждаясь их мягкой текстурой и домашним ароматом. Уверены, ваши близкие по достоинству оценят эту вкусную выпечку!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Как приготовить кексы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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