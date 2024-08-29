Как приготовить ароматный соус из спелых помидоров и петрушки, который идеально дополнит любое блюдо
Лёгкий рецепт вкусного соуса для пасты, который понравится всем
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Этот простой и вкусный соус идеально дополнит спагетти, придавая блюду яркий и насыщенный вкус. Готовится он из свежих ингредиентов и занимает совсем немного времени.
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- 4-5 помидоров;
- 150 г репчатого лука;
- Два зубчика чеснока;
- 50 мл оливкового масла;
- 30 г петрушки;
- Соль и перец по вкусу;
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте лук.
- Снимите кожицу с помидоров и тоже мелко их нарежьте.
- Обжарьте лук на оливковом масле, затем добавьте к нему помидоры.
- Тушите овощи под крышкой на слабом огне около 8 минут.
- Добавьте по вкусу соль, перец и мелко нарезанный чеснок.
- Через пару минут добавьте петрушку.
- Снимите соус с плиты.
Приятного аппетита!
Уточнения
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру