Как приготовить ароматный соус из спелых помидоров и петрушки, который идеально дополнит любое блюдо

Лёгкий рецепт вкусного соуса для пасты, который понравится всем

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой и вкусный соус идеально дополнит спагетти, придавая блюду яркий и насыщенный вкус. Готовится он из свежих ингредиентов и занимает совсем немного времени.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

4-5 помидоров;

150 г репчатого лука;

Два зубчика чеснока;

50 мл оливкового масла;

30 г петрушки;

Соль и перец по вкусу;

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук. Снимите кожицу с помидоров и тоже мелко их нарежьте. Обжарьте лук на оливковом масле, затем добавьте к нему помидоры. Тушите овощи под крышкой на слабом огне около 8 минут. Добавьте по вкусу соль, перец и мелко нарезанный чеснок. Через пару минут добавьте петрушку. Снимите соус с плиты.

Приятного аппетита!

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.