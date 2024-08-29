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Как приготовить ароматный соус из спелых помидоров и петрушки, который идеально дополнит любое блюдо

Лёгкий рецепт вкусного соуса для пасты, который понравится всем
0:53
Еда

Этот простой и вкусный соус идеально дополнит спагетти, придавая блюду яркий и насыщенный вкус. Готовится он из свежих ингредиентов и занимает совсем немного времени.

Лёгкий рецепт вкусного соуса для пасты, который понравится всем
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 4-5 помидоров;
  • 150 г репчатого лука;
  • Два зубчика чеснока;
  • 50 мл оливкового масла;
  • 30 г петрушки;
  • Соль и перец по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте лук.
  2. Снимите кожицу с помидоров и тоже мелко их нарежьте.
  3. Обжарьте лук на оливковом масле, затем добавьте к нему помидоры.
  4. Тушите овощи под крышкой на слабом огне около 8 минут.
  5. Добавьте по вкусу соль, перец и мелко нарезанный чеснок.
  6. Через пару минут добавьте петрушку.
  7. Снимите соус с плиты.

Приятного аппетита!

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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