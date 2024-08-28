Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спидометр и GPS: почему они показывают разную скорость
Британец Мэттьюз пробежал 30 марафонов по песку за 30 дней
Разоблачение молекулярных механизмов: химиотерапия активирует спящие раковые клетки
Экономист призвал к жёстким мерам против серых зарплат и самозанятости
В Калининградской области установили фонтан, который имитирует добычу янтаря
Потепление вызвало расширение ареала обитания комаров-переносчиков вируса
Как спасти волосы: четыре маски с простыми ингредиентами
Процедура оформления домашних животных для путешествий станет проще
В России начнут создавать генотерапевтические препараты по индивидуальным показаниям

Секрет приготовления воздушного картофельного пюре: добавляем яйцо и подогретые сливки для лучшего результата

Как приготовить нежное картофельное пюре с неожиданным ингредиентом
0:57
Еда

Найти хозяйку, у которой нет своего рецепта классического картофельного пюре, сложно. Несмотря на устоявшиеся рецепты, многие повара стараются усовершенствовать блюдо, делая его ещё вкуснее и интереснее.

Как приготовить нежное картофельное пюре с неожиданным ингредиентом
Фото: commons.wikimedia.org by Slastic, PDM

Для начала, всё делаем по привычной схеме: чистим и варим картофель в достаточном количестве воды до готовности.

После варки воду сливаем.

В горячий картофель добавляем сливочное масло для сочности и начинаем разминать толкушкой.

Сливки или молоко — по желанию, их добавляют только по вкусу. Важно помнить, что жидкость нужно подогреть перед добавлением, иначе картофель может потемнеть.

Теперь добавляем секретный ингредиент — сырое куриное яйцо. Его вводим в пюре и взбиваем до однородной консистенции.

На этом этапе можно добавить мелко нарезанную зелень, чтобы сделать вкус пюре более насыщенным.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Узнайте, как легко заготовить полезный томатный сок на зиму без соли, чтобы сохранить урожай и обеспечить себя натуральным напитком.

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова Hyundai вновь подала в России заявки на регистрацию товарных знаков Дмитрий Плотников "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Уход за пионами в сентябре: главное
Эксперт по волосам назвал четыре проблемы тех, кто откладывает мытьё головы
Эксперт по волосам назвал четыре проблемы тех, кто откладывает мытьё головы
Последние материалы
Экономист призвал к жёстким мерам против серых зарплат и самозанятости
Потепление вызвало расширение ареала обитания комаров-переносчиков вируса
В Калининградской области установили фонтан, который имитирует добычу янтаря
Как спасти волосы: четыре маски с простыми ингредиентами
Психолог: "Не ждите от партнёра полного совпадения во всём"
Процедура оформления домашних животных для путешествий станет проще
Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе
Во Франции рассказали, как золото помогает России в обходе санкций
Hyundai вновь подала в России заявки на регистрацию товарных знаков
В России начнут создавать генотерапевтические препараты по индивидуальным показаниям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.