Секрет приготовления воздушного картофельного пюре: добавляем яйцо и подогретые сливки для лучшего результата

Как приготовить нежное картофельное пюре с неожиданным ингредиентом

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Найти хозяйку, у которой нет своего рецепта классического картофельного пюре, сложно. Несмотря на устоявшиеся рецепты, многие повара стараются усовершенствовать блюдо, делая его ещё вкуснее и интереснее.

Фото: commons.wikimedia.org by Slastic, PDM

Для начала, всё делаем по привычной схеме: чистим и варим картофель в достаточном количестве воды до готовности.

После варки воду сливаем.

В горячий картофель добавляем сливочное масло для сочности и начинаем разминать толкушкой.

Сливки или молоко — по желанию, их добавляют только по вкусу. Важно помнить, что жидкость нужно подогреть перед добавлением, иначе картофель может потемнеть.

Теперь добавляем секретный ингредиент — сырое куриное яйцо. Его вводим в пюре и взбиваем до однородной консистенции.

На этом этапе можно добавить мелко нарезанную зелень, чтобы сделать вкус пюре более насыщенным.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.