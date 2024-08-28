Секрет приготовления воздушного картофельного пюре: добавляем яйцо и подогретые сливки для лучшего результата

Найти хозяйку, у которой нет своего рецепта классического картофельного пюре, сложно. Несмотря на устоявшиеся рецепты, многие повара стараются усовершенствовать блюдо, делая его ещё вкуснее и интереснее.
Для начала, всё делаем по привычной схеме: чистим и варим картофель в достаточном количестве воды до готовности.
После варки воду сливаем.
В горячий картофель добавляем сливочное масло для сочности и начинаем разминать толкушкой.
Сливки или молоко — по желанию, их добавляют только по вкусу. Важно помнить, что жидкость нужно подогреть перед добавлением, иначе картофель может потемнеть.
Теперь добавляем секретный ингредиент — сырое куриное яйцо. Его вводим в пюре и взбиваем до однородной консистенции.
На этом этапе можно добавить мелко нарезанную зелень, чтобы сделать вкус пюре более насыщенным.
Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.
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