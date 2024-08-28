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Эксперт рассказал, почему кофе навынос бодрит больше, чем домашний

В кофе навынос втрое больше кофеина из-за робусты в смеси
Еда

Кофе навынос сильнее бодрит, чем тот, который был приготовлен дома. Как оказалось, так происходит из-за того, что в купленном напитке в три раза больше кофеина из-за робусты в смеси.

В кофе навынос втрое больше кофеина из-за робусты в смеси
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, PDM

Оказывается, что кофе навынос содержит в три раза больше кофеина, чем тот, что был приготовлен своими руками. Специалисты из Национального института общественного здравоохранения в Польше решили провести сравнение на содержание кофеина в напитках востребованных заведений общественного питания. Среднестатистическое количество данного вещества в приготовленном собственноручно кофе составляет 23 мг. При этом покупные напитки из американской организации Starbucks, крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald's, английских кофеен Costa Coffee, торговых точек и кондитерских содержат до 300 мг кофеина. Как оказалось, основная причина, почему количество вещества столь неравноценно, — крепость зёрен. Кроме того, на это влияет их объём, который сильно превышает привычную домашнюю кружку горячего напитка.

Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова объяснила, что для кофемашин и заведений, где подают различного вида кофе, характерно использовать особые смеси, в составе которых присутствует большое количество робусты. При этом именно в данном виде кофейных деревьев в несколько раз больше кофеина, чем в том же домашнем. Она добавила, что, как правило, люди приобретают наиболее распространённый в мире сорт кофе, который славится своим вкусом и бодрящими свойствами, — арабику. Однако в этом сорте не будет такого количества кофеина, как в магазинном.

Помимо этого, собеседница NewsInfo.Ru добавила, что для устройств для автоматического приготовления кофе предлагаются смеси в соотношении 1:1 и даже 1:2 к робусте. Без наличия этого компонента аппетитного напитка в подобном аппарате не получиться сделать.

Елизавета Тихонова порекомендовала приобретать кофе в специализированных торговых точках. Как правило, там можно найти на развес арабику и робусту. Однако она акцентировала внимание на том, что робуста крепче и невероятно сильно действует на сердце. По этой причине её обычно не выбирают представительницы прекрасного пола.

Уточнения

Кофе канефора (лат. Coffea canephora) — вид растений из рода Кофе (Coffea) семейства Мареновые. Вид C. canephora включает разновидности Robusta, Conilon, Sankuru, Bukaba, Niaculi, Uganda, Maclaud, Laurentti, Petit, Indénié, Nana, Polusperma, Oka и другие. Часто для всего вида C. canephora используется термин «робуста» (Robusta). Название этой разновидности означает крепость и сопротивляемость болезням. Данные свойства являются ключевыми для успешного выращивания в экваториальном климате и отличительной характеристикой всего вида.

Арабика — кофейное дерево, вид вечнозеленых кустарников рода Coffea.

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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