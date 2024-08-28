Гриб, который может вызвать смертельное заболевание, обнаружили в тюменском лесу

В тюменском лесу нашли опасный гриб

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Жители Тюмени обнаружили в лесу гриб лопастник курчавый, который способен вызвать смертельное заболевание.

Фото: commons.wikimedia.org by Strobilomyces, CC BY-SA 3.0

Он относится к редкому и не до конца изученному виду грибов, и его нечасто можно встретить в тюменских лесах. Известно, что у многих грибов этого вида присутствует мускарин — природный алкалоид, который может вызвать разную степень интоксикации.

Ранее этот гриб считали условно-съедобным и его можно было есть после предварительного отваривания. Но недавно были обнаружены признаки того, что лопастник курчавый способен вызывать смертельно опасное заболевание — боковой амиотрофический склероз, передаёт nashgorod.ru.

Уточнения

Ло́пастник курча́вый или гельве́лла курчавая (лат. Helvélla críspa) — вид грибов, входящий в род лопастник, или гельвелла (Helvella) семейства гельвелловые (Helvellaceae), лектотип рода. До недавнего времени считался условно-съедобным грибом, пригодный к употреблению в пищу после предварительного отваривания. Однако недавно были найдены признаки того, что этот гриб и схожые виды может вызывать смертельно опасное заболевание боковой амиотрофический склероз (БАС) через многие годы или даже десятки лет.

Мускари́н (лат. Muscarinum) — алкалоид, содержащийся в грибах. Название происходит от латинского названия красного мухомора. В мухоморах содержание мускарина не превышает 0,02 %. Мускарин также получают синтетическим путём. Токсикологическое значение мускарина заключается прежде всего в отравлении грибами, содержащими его. Для таких отравлений характерен так называемый мускариновый синдром: гиперсаливация (повышенное слюноотделение), потоотделение, рвота, понос, брадикардия, расширение зрачков в первые часы употребления, лёгкое сужение зрачков, нарушение зрения, усиление в перистальтики. В тяжёлых случаях наступают коллапс, нарушения дыхания, отёк лёгких. Симптомы отравления возникают через 0,5—2 ч после приёма мускарина или мускариносодержащих грибов.

Боково́й (латера́льный) амиотрофи́ческий склеро́з (БАС; также известен как боле́знь мото́рных нейро́нов, мотонейро́нная боле́знь, боле́знь Шарко́, в англоязычных странах — болезнь Лу Ге́рига (англ. Lou Gehrig’s disease) — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Смерть наступает от инфекций дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.