Гречневая каша с кабачками и адыгейским сыром: такой гарнир намного вкуснее обычной гречки

Гречневая каша с кабачками и адыгейским сыром: так она получается в разы вкуснее

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневая каша с кабачками и адыгейским сыром — оригинальное и сытное блюдо, которое разнообразит ваш рацион. Благодаря добавлению адыгейского сыра, каша становится ещё более питательной и аппетитной.

Фото: commons.wikimedia. org by Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

гречневая крупа — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

кабачки — 250 г;

адыгейский сыр — 120 г;

пряности — по вкусу;

соль — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Процесс приготовления

Сварите гречневую кашу, залив крупу водой и посолив по вкусу. Варите 15 минут после закипания. Промойте кабачки, срежьте кожуру и, если нужно, удалите семена. Нарежьте их небольшими кубиками. Разогрейте растительное масло с пряностями на сковороде и обжарьте кабачки. Добавьте адыгейский сыр к кабачкам и перемешайте. Обжарьте всё вместе. Когда кабачки станут мягкими, а сыр слегка подрумянится, добавьте их к готовой каше и перемешайте.

Гречневая каша с кабачками и адыгейским сыром готова. Приятного аппетита!

Уточнения

Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός — «грек») — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Адыгейский сыр также черкесский сыр (адыг. Матэкъуае: матэ «корзина», къуае «сыр») — национальное блюдо черкесской кухни, готовящееся только из коровьего молока.