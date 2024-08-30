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Гречневая каша с кабачками и адыгейским сыром: такой гарнир намного вкуснее обычной гречки

Гречневая каша с кабачками и адыгейским сыром: так она получается в разы вкуснее
1:11
Еда

Гречневая каша с кабачками и адыгейским сыром — оригинальное и сытное блюдо, которое разнообразит ваш рацион. Благодаря добавлению адыгейского сыра, каша становится ещё более питательной и аппетитной.

Гречневая каша с кабачками и адыгейским сыром: так она получается в разы вкуснее
Фото: commons.wikimedia. org by Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • гречневая крупа — 1 стакан;
  • вода — 2 стакана;
  • кабачки — 250 г;
  • адыгейский сыр — 120 г;
  • пряности — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Процесс приготовления

  1. Сварите гречневую кашу, залив крупу водой и посолив по вкусу. Варите 15 минут после закипания.
  2. Промойте кабачки, срежьте кожуру и, если нужно, удалите семена. Нарежьте их небольшими кубиками.
  3. Разогрейте растительное масло с пряностями на сковороде и обжарьте кабачки.
  4. Добавьте адыгейский сыр к кабачкам и перемешайте. Обжарьте всё вместе.
  5. Когда кабачки станут мягкими, а сыр слегка подрумянится, добавьте их к готовой каше и перемешайте.

Гречневая каша с кабачками и адыгейским сыром готова. Приятного аппетита!

Уточнения

Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός — «грек») — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Адыгейский сыр также черкесский сыр (адыг. Матэкъуае: матэ «корзина», къуае «сыр») — национальное блюдо черкесской кухни, готовящееся только из коровьего молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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