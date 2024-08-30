Жареные кабачки с чесноком и сыром: эта закуска готовится быстро, а съедается ещё быстрее

Жареные кабачки с чесноком и сыром: одинаково вкусны и в горячем, и в холодном виде

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные кабачки с сыром и чесноком — популярное летнее блюдо, которое легко приготовить. Это отличный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусом свежих овощей.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кабачок,

50 грамм твёрдого сыра,

1 зубчик чеснока,

10–15 грамм укропа,

2 столовые ложки майонеза,

растительное масло для жарки,

соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления

Помойте кабачок и нарежьте его кружочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кружочки кабачка с обеих сторон по 2–3 минуты. Выложите обжаренные кабачки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Натрите твёрдый сыр на средней тёрке. Мелко нарежьте укроп. Смешайте укроп, сыр и майонез в миске, добавьте соль и перец по вкусу. На каждый кружочек кабачка положите по одной чайной ложке сырной смеси. Украсьте блюдо нарезанным сладким перцем и петрушкой.

Жареные кабачки с сыром и чесноком готовы к подаче. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae). Популярная овощная культура у многих народов всего мира, что объясняется острым вкусом и характерным запахом, связанным с наличием в составе растения органических сульфидов (тиоэфиров). Дольки луковицы («зубчики») используются в качестве посевного материала, употребляются в пищу (в сыром или приготовленном виде, как приправа). Листья, стрелки и цветоносы также съедобны, употребляются в основном у молодых растений.