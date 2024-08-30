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Жареные кабачки с чесноком и сыром: эта закуска готовится быстро, а съедается ещё быстрее

Жареные кабачки с чесноком и сыром: одинаково вкусны и в горячем, и в холодном виде
1:14
Еда

Жареные кабачки с сыром и чесноком — популярное летнее блюдо, которое легко приготовить. Это отличный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусом свежих овощей.

Жареные кабачки с чесноком и сыром: одинаково вкусны и в горячем, и в холодном виде
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 кабачок,
  • 50 грамм твёрдого сыра,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 10–15 грамм укропа,
  • 2 столовые ложки майонеза,
  • растительное масло для жарки,
  • соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления

  1. Помойте кабачок и нарежьте его кружочками.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кружочки кабачка с обеих сторон по 2–3 минуты.
  3. Выложите обжаренные кабачки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
  4. Натрите твёрдый сыр на средней тёрке.
  5. Мелко нарежьте укроп.
  6. Смешайте укроп, сыр и майонез в миске, добавьте соль и перец по вкусу.
  7. На каждый кружочек кабачка положите по одной чайной ложке сырной смеси.
  8. Украсьте блюдо нарезанным сладким перцем и петрушкой.

Жареные кабачки с сыром и чесноком готовы к подаче. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae). Популярная овощная культура у многих народов всего мира, что объясняется острым вкусом и характерным запахом, связанным с наличием в составе растения органических сульфидов (тиоэфиров). Дольки луковицы («зубчики») используются в качестве посевного материала, употребляются в пищу (в сыром или приготовленном виде, как приправа). Листья, стрелки и цветоносы также съедобны, употребляются в основном у молодых растений.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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