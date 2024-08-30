Жареные кабачки с чесноком и сыром: эта закуска готовится быстро, а съедается ещё быстрее

Жареные кабачки с сыром и чесноком — популярное летнее блюдо, которое легко приготовить. Это отличный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусом свежих овощей.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления
Жареные кабачки с сыром и чесноком готовы к подаче. Приятного аппетита!
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae). Популярная овощная культура у многих народов всего мира, что объясняется острым вкусом и характерным запахом, связанным с наличием в составе растения органических сульфидов (тиоэфиров). Дольки луковицы («зубчики») используются в качестве посевного материала, употребляются в пищу (в сыром или приготовленном виде, как приправа). Листья, стрелки и цветоносы также съедобны, употребляются в основном у молодых растений.
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