Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЕС сомневается принимать новый пакет санкций против России
Неудачи с суперфосфатом? Названы 2 типичные ошибки дачников, которые снижают его эффективность
Почему число дорогих ремонтов автомобилей в России выросло на 49%
Как похудеть на 5 кг всего за неделю
Комфортный полёт и доступный отдых: что ждёт россиян на Хайнане
Как добиться стеклянного сияния кожи: простое руководство по уходу
3 базовых идеи интерьера
Турбомотор в новом Kia Picanto 2025
Стоимость OpenAI может вырасти на $20 млрд после новой сделки

Яблочный рай: несложный насыпной пирог с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Насыпной яблочный пирог: он покоряет своей сочной начинкой и хрустящей корочкой
2:11
Еда

Насыпной яблочный пирог — это идеальный выбор для всех любителей яблочной выпечки. Хрустящая корочка и сочная начинка непременно порадуют вас своим вкусом.

Насыпной яблочный пирог: он покоряет своей сочной начинкой и хрустящей корочкой
Фото: flickr.com by Jim, the Photographer, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • мука — 110 г;
  • манная крупа — 130 г;
  • сахар — 150 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванилин — по вкусу;
  • соль — 1 щепотка;
  • яблоки — 6 шт.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • корица молотая — по вкусу.

Приготовление

  1. Для теста смешайте все сухие ингредиенты: муку, манную крупу, соль, сахар, ванилин и разрыхлитель. Хорошо перемешайте их, можно венчиком, и тесто можно считать готовым. Полученную сухую массу разделите на 4 равные части.
  2. Яблоки нужно натереть на крупной тёрке, добавьте лимонный сок и корицу по вкусу. Массу как следует перемешайте и разделите на 3 равные части.
  3. Выложите дно и борта разъёмной формы пергаментом, не забыв смазать их растительным маслом. Одну часть сухого теста ровным слоем насыпьте на дно формы.
  4. Выложите равномерно сверху одну часть яблочной начинки. Продолжайте и дальше выкладывать сухие и яблочные слои, чередуя их друг с другом. Завершите выкладывание сухим слоем.
  5. Натрите замороженное сливочное масло на крупной тёрке сверху пирога. (можно нарезать его мелкими кусочками. если оно просто из холодильника).
  6. Сверху пирог посыпьте сахаром (можно взять коричневый сахар, чтобы получить в итоге карамельную корочку).
  7. Поставьте пирог в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Готовому пирогу дайте остыть, после чего выньте из формы и уберите пергамент.

Пирог получается нежным и сочным, пропитанным сливочным маслом и яблочным соком, поэтому никакая дополнительная жидкость для пропитки не нужна. Если хотите, можно украсить пирог сахарной пудрой.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. Поскольку яблоки являются одним из самых доступных фруктов умеренной полосы, яблочный пирог является одним из основных десертных блюд кулинарии разных европейских народов, в том числе и русских.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу

Если машина пересекает переход, не заставляя пешехода менять траекторию, необходимости в торможении нет — но камеры это не всегда учитывают.

ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
Рецепт приготовления сочного куриного филе
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
САУ "Клевер": новая глава в российской артиллерии Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Самые преданные породы собак: топ-3
Фаршированные перцы по-новому: запекаем их с картошечкой и шампиньонами
Башенки из кабачков и баклажанов: благодаря сыру и чесноку аромат у них просто потрясающий
Башенки из кабачков и баклажанов: благодаря сыру и чесноку аромат у них просто потрясающий
Последние материалы
ЕС сомневается принимать новый пакет санкций против России
Неудачи с суперфосфатом? Названы 2 типичные ошибки дачников, которые снижают его эффективность
Почему число дорогих ремонтов автомобилей в России выросло на 49%
Как похудеть на 5 кг всего за неделю
Комфортный полёт и доступный отдых: что ждёт россиян на Хайнане
Как добиться стеклянного сияния кожи: простое руководство по уходу
Насыпной яблочный пирог: он покоряет своей сочной начинкой и хрустящей корочкой
3 базовых идеи интерьера
Турбомотор в новом Kia Picanto 2025
Стоимость OpenAI может вырасти на $20 млрд после новой сделки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.