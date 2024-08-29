Яблочный рай: несложный насыпной пирог с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Насыпной яблочный пирог: он покоряет своей сочной начинкой и хрустящей корочкой

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Насыпной яблочный пирог — это идеальный выбор для всех любителей яблочной выпечки. Хрустящая корочка и сочная начинка непременно порадуют вас своим вкусом.

Фото: flickr.com by Jim, the Photographer, CC BY 2.0

Ингредиенты:

мука — 110 г;

манная крупа — 130 г;

сахар — 150 г;

сливочное масло — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванилин — по вкусу;

соль — 1 щепотка;

яблоки — 6 шт.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

корица молотая — по вкусу.

Приготовление

Для теста смешайте все сухие ингредиенты: муку, манную крупу, соль, сахар, ванилин и разрыхлитель. Хорошо перемешайте их, можно венчиком, и тесто можно считать готовым. Полученную сухую массу разделите на 4 равные части. Яблоки нужно натереть на крупной тёрке, добавьте лимонный сок и корицу по вкусу. Массу как следует перемешайте и разделите на 3 равные части. Выложите дно и борта разъёмной формы пергаментом, не забыв смазать их растительным маслом. Одну часть сухого теста ровным слоем насыпьте на дно формы. Выложите равномерно сверху одну часть яблочной начинки. Продолжайте и дальше выкладывать сухие и яблочные слои, чередуя их друг с другом. Завершите выкладывание сухим слоем. Натрите замороженное сливочное масло на крупной тёрке сверху пирога. (можно нарезать его мелкими кусочками. если оно просто из холодильника). Сверху пирог посыпьте сахаром (можно взять коричневый сахар, чтобы получить в итоге карамельную корочку). Поставьте пирог в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Готовому пирогу дайте остыть, после чего выньте из формы и уберите пергамент.

Пирог получается нежным и сочным, пропитанным сливочным маслом и яблочным соком, поэтому никакая дополнительная жидкость для пропитки не нужна. Если хотите, можно украсить пирог сахарной пудрой.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. Поскольку яблоки являются одним из самых доступных фруктов умеренной полосы, яблочный пирог является одним из основных десертных блюд кулинарии разных европейских народов, в том числе и русских.