В Нижегородской области нашли продукты "из будущего"

В России обнаружили продукты с будущей датой производства

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Россельхознадзор выявил в Нижегородской области продукты с будущей датой производства. Нарушения нашли в ходе мониторинга информационной системы "Меркурий".

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"Городецкая сыроварня" 1 августа оформила документ на козий сыр с датой производства 1 сентября. В тот же день индивидуальный предприниматель Шибаланская А.А. указала 31 августа как дату выработки 9990 килограммов мороженого.

Сведения о нарушениях передали в соответствующие инстанции, пишет newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Производители уже получили предупреждения.

Уточнения

Этике́тка (от фр. etiquette); также ярлы́к[wikt], реже би́рка[wikt] — графический или текстовый знак, нанесённый в виде наклейки, бирки или талона на товар, экспонат, любой другой продукт производства, с указанием торговой марки производителя, названия, даты производства, срока годности и так далее.