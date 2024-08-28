В Нижегородской области нашли продукты "из будущего"

Россельхознадзор выявил в Нижегородской области продукты с будущей датой производства. Нарушения нашли в ходе мониторинга информационной системы "Меркурий".
"Городецкая сыроварня" 1 августа оформила документ на козий сыр с датой производства 1 сентября. В тот же день индивидуальный предприниматель Шибаланская А.А. указала 31 августа как дату выработки 9990 килограммов мороженого.
Сведения о нарушениях передали в соответствующие инстанции, пишет newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Производители уже получили предупреждения.
Этике́тка (от фр. etiquette); также ярлы́к[wikt], реже би́рка[wikt] — графический или текстовый знак, нанесённый в виде наклейки, бирки или талона на товар, экспонат, любой другой продукт производства, с указанием торговой марки производителя, названия, даты производства, срока годности и так далее.
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