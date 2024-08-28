3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления

Рецепт приготовления капустного салата по-немецки

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Белокачанная капуста является полезным овощем, из которого получаются вкусные салаты. Попробуйте приготовить капустный салат по-немецки. Его можно хранить в холодильнике в течение месяца

Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

Подготовьте полтора килограмма капусты, 2 репчатого лука, один болгарский перец, столовую ложку горчицы.

Для приготовления маринада возьмите: столовую ложку соли, 60 мл уксуса, 50 г сахара, 100 мл растительного масла, черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление

Нашинкуйте мелко капусту, болгарский перец и репчатый лук нарежьте кубиками. Овощи положите в салатник и хорошо их перемешайте.

Теперь нужно приготовить заправку. Для этого возьмите сотейник и насыпьте в него соль, сахар, добавьте уксус, растительное масло, насыпьте черный молотый перец. Поставьте сотейник на огонь, доведите до кипения.

Как только смесь закипит, налейте ее в заготовку салата. Хорошо перемешайте ингредиенты и добавьте горчицу. Помешайте еще раз.

Дайте салату настояться сутки. Утрамбуйте его и закройте крышкой.

По истечению времени помешайте салат и разложите его в контейнеры или банки.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.