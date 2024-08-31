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Жюльен на сковороде: как приготовить вкусное блюдо без заморочек

Как приготовить жюльен с курицей и грибами на сковороде
1:37
Еда

Жюльен — это неотъемлемая часть любого праздничного стола, и эта сытная, аппетитная закуска редко оставляет кого-то равнодушным. Предлагаю простой и быстрый рецепт жюльена, который готовится почти как классический, но непосредственно на сковороде.

Как приготовить жюльен с курицей и грибами на сковороде
Фото: Wikipedia by Mariya Voronina, CC BY 4.0

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • лук — 2 шт.;
  • сыр — 200 г;
  • мука — 2 ст. л.;
  • сливки (25-30 % жирности) — 300 мл;
  • растительное масло;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Начните с того, что отварите куриное филе. После того как оно остынет, нарежьте его мелкими кусочками.
  2. Шампиньоны очистите, нарежьте и обжарьте на растительном масле в глубокой сковороде.
  3. Добавьте к грибам мелко нарезанный лук, посолите, поперчите и обжарьте лук до готовности. После этого добавьте нарезанное куриное филе. Обжаривайте смесь еще пару минут, затем снимите сковороду с плиты.
  4. В отдельной сковороде слегка обжарьте муку до золотистого цвета, затем влейте сливки. Тщательно перемешайте до однородной консистенции, добавьте соль и перец по вкусу, доведите до кипения.
  5. Залейте мясо и грибы приготовленным соусом, посыпьте сверху тёртым сыром. Готовьте на слабом огне около 5 минут, пока масса не загустеет и сыр не расплавится.

Жюльен готов. Подавайте его к столу в отдельных порциях, наслаждаясь вкусом.

Уточнения

Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром. Популярное блюдо советской ресторанной кухни. Похожее грибное закусочное блюдо — грибы в сметане.

Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей. Имеет, как правило, круглую форму. Может быть без ручек, с одной ручкой или с двумя ручками. Изготавливается из чугуна, нержавеющей стали или стали, покрытой различными эмалями, алюминия, керамики и др. материалов. Снабжается крышкой, изготавливаемой из различных материалов (прозрачных или непрозрачных), и, иногда, сеткой, препятствующей разбрызгиванию жира или масла. Сковорода с крышкой создаёт хороший паровой эффект.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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