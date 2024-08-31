Жюльен на сковороде: как приготовить вкусное блюдо без заморочек

Как приготовить жюльен с курицей и грибами на сковороде

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Жюльен — это неотъемлемая часть любого праздничного стола, и эта сытная, аппетитная закуска редко оставляет кого-то равнодушным. Предлагаю простой и быстрый рецепт жюльена, который готовится почти как классический, но непосредственно на сковороде.

Фото: Wikipedia by Mariya Voronina, CC BY 4.0

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

шампиньоны — 300 г;

лук — 2 шт.;

сыр — 200 г;

мука — 2 ст. л.;

сливки (25-30 % жирности) — 300 мл;

растительное масло;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Начните с того, что отварите куриное филе. После того как оно остынет, нарежьте его мелкими кусочками. Шампиньоны очистите, нарежьте и обжарьте на растительном масле в глубокой сковороде. Добавьте к грибам мелко нарезанный лук, посолите, поперчите и обжарьте лук до готовности. После этого добавьте нарезанное куриное филе. Обжаривайте смесь еще пару минут, затем снимите сковороду с плиты. В отдельной сковороде слегка обжарьте муку до золотистого цвета, затем влейте сливки. Тщательно перемешайте до однородной консистенции, добавьте соль и перец по вкусу, доведите до кипения. Залейте мясо и грибы приготовленным соусом, посыпьте сверху тёртым сыром. Готовьте на слабом огне около 5 минут, пока масса не загустеет и сыр не расплавится.

Жюльен готов. Подавайте его к столу в отдельных порциях, наслаждаясь вкусом.

Уточнения

Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром. Популярное блюдо советской ресторанной кухни. Похожее грибное закусочное блюдо — грибы в сметане.

Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей. Имеет, как правило, круглую форму. Может быть без ручек, с одной ручкой или с двумя ручками. Изготавливается из чугуна, нержавеющей стали или стали, покрытой различными эмалями, алюминия, керамики и др. материалов. Снабжается крышкой, изготавливаемой из различных материалов (прозрачных или непрозрачных), и, иногда, сеткой, препятствующей разбрызгиванию жира или масла. Сковорода с крышкой создаёт хороший паровой эффект.