Жюльен на сковороде: как приготовить вкусное блюдо без заморочек

Жюльен — это неотъемлемая часть любого праздничного стола, и эта сытная, аппетитная закуска редко оставляет кого-то равнодушным. Предлагаю простой и быстрый рецепт жюльена, который готовится почти как классический, но непосредственно на сковороде.
Ингредиенты:
Приготовление:
Жюльен готов. Подавайте его к столу в отдельных порциях, наслаждаясь вкусом.
Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром. Популярное блюдо советской ресторанной кухни. Похожее грибное закусочное блюдо — грибы в сметане.
Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей. Имеет, как правило, круглую форму. Может быть без ручек, с одной ручкой или с двумя ручками. Изготавливается из чугуна, нержавеющей стали или стали, покрытой различными эмалями, алюминия, керамики и др. материалов. Снабжается крышкой, изготавливаемой из различных материалов (прозрачных или непрозрачных), и, иногда, сеткой, препятствующей разбрызгиванию жира или масла. Сковорода с крышкой создаёт хороший паровой эффект.
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