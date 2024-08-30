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Как сделать картофельные пампушки: идеальный гарнир для борща

Как сделать картофельные пампушки с чесночным соусом
1:20
Еда

Картофельные пампушки — отличная альтернатива традиционному отварному картофелю. Хотя для их приготовления придётся немного потрудиться, сам рецепт прост и не потребует значительных затрат. Особенно вкусными пампушки получаются, если подать их с чесночным соусом, что делает их идеальным дополнением к красному борщу.

Как сделать картофельные пампушки с чесночным соусом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • картофель — 3-4 шт.;
  • мука — 2-4 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Начните с того, что отварите картофель в мундире. Дайте ему остыть, затем очистите и натрите на мелкой тёрке.
  2. В полученную картофельную массу добавьте соль по вкусу и муку. Хорошо вымесите тесто до однородного состояния и оставьте на 5 минут, чтобы мука впитала влагу.
  3. Раскатайте тесто и разделите его на 8 частей. Из каждой части сформируйте небольшие шарики. Если хотите, можно придать им красивую форму с помощью кухонных принадлежностей или посуды.
  4. Обжарьте пампушки на сковороде в большом количестве растительного масла до золотистой корочки.
    Подавайте к столу с чесночным или чесночно-сливочным соусом, чтобы сделать блюдо ещё более аппетитным.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

Чесно́чный со́ус — соус, главным компонентом которого является чеснок. Чесночный соус используется для приготовления различных блюд всемирной кухни. Соус добавляется в самом конце приготовления блюда, так как при тепловой обработке он меняет запах.

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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