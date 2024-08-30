Как сделать картофельные пампушки: идеальный гарнир для борща

Картофельные пампушки — отличная альтернатива традиционному отварному картофелю. Хотя для их приготовления придётся немного потрудиться, сам рецепт прост и не потребует значительных затрат. Особенно вкусными пампушки получаются, если подать их с чесночным соусом, что делает их идеальным дополнением к красному борщу.
Ингредиенты:
Приготовление:
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
Чесно́чный со́ус — соус, главным компонентом которого является чеснок. Чесночный соус используется для приготовления различных блюд всемирной кухни. Соус добавляется в самом конце приготовления блюда, так как при тепловой обработке он меняет запах.
Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.
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