Как сделать картофельные пампушки: идеальный гарнир для борща

Как сделать картофельные пампушки с чесночным соусом

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные пампушки — отличная альтернатива традиционному отварному картофелю. Хотя для их приготовления придётся немного потрудиться, сам рецепт прост и не потребует значительных затрат. Особенно вкусными пампушки получаются, если подать их с чесночным соусом, что делает их идеальным дополнением к красному борщу.

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Ингредиенты:

картофель — 3-4 шт.;

мука — 2-4 ст. л.;

соль — по вкусу;

растительное масло.

Приготовление:

Начните с того, что отварите картофель в мундире. Дайте ему остыть, затем очистите и натрите на мелкой тёрке. В полученную картофельную массу добавьте соль по вкусу и муку. Хорошо вымесите тесто до однородного состояния и оставьте на 5 минут, чтобы мука впитала влагу. Раскатайте тесто и разделите его на 8 частей. Из каждой части сформируйте небольшие шарики. Если хотите, можно придать им красивую форму с помощью кухонных принадлежностей или посуды. Обжарьте пампушки на сковороде в большом количестве растительного масла до золотистой корочки.

Подавайте к столу с чесночным или чесночно-сливочным соусом, чтобы сделать блюдо ещё более аппетитным.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

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