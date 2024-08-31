Тушёная капуста, которая понравится всем: простой и вкусный рецепт

Тушёная капуста редко вызывает восторг у членов семьи, особенно если этот запах знаком с детства. Однако этот рецепт изменит ваше представление о традиционном блюде, открыв его с новой, неожиданно вкусной стороны.
Ингредиенты:
Приготовление:
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
Со́евый со́ус (кит. трад. 醬油, упр. 酱油, пиньинь jiàngyóu, палл. цзянъю; яп. 醤油 сё: ю; кор. 간장 канджа́нъ; вьет. nước tương ныок тыонг) — один из основных компонентов азиатской кухни, продукт ферментации (брожения) соевых бобов (иногда с добавлением зерновых) под воздействием грибов рода аспергилл. Представляет собой жидкость густого тёмного цвета с характерным резким запахом. Содержит множество минеральных элементов, витаминов и аминокислот. За счёт присутствия производных глутаминовой кислоты обладает свойством ярко подчёркивать вкус блюд.
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