Тушёная капуста, которая понравится всем: простой и вкусный рецепт

Тушёная капуста с имбирём и соевым соусом: пошаговый рецепт

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста редко вызывает восторг у членов семьи, особенно если этот запах знаком с детства. Однако этот рецепт изменит ваше представление о традиционном блюде, открыв его с новой, неожиданно вкусной стороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

белокочанная капуста — ½ кочана;

корень имбиря — по вкусу;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

щепотка сахара;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло;

соевый соус — 2-3 ст. л.

Приготовление:

Начните с подготовки имбиря. Возьмите необходимое количество корня, очистите его и натрите на тёрке или пропустите через мясорубку. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте натёртый имбирь в течение нескольких минут, затем добавьте измельчённый чеснок, пропущенный через пресс. Лук очистите и нарежьте кубиками или полукольцами, добавьте его к имбирю и чесноку на сковороду. Обжаривайте до тех пор, пока лук не станет прозрачным. Шинкуйте капусту крупными кусками и добавьте её к овощам на сковороде. Тушите на слабом огне под крышкой, пока капуста не станет мягкой. За 5 минут до готовности добавьте соль, сахар и соевый соус. Хорошо перемешайте и доведите блюдо до готовности. Подавайте к столу, пока капуста ещё горячая.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Со́евый со́ус (кит. трад. 醬油, упр. 酱油, пиньинь jiàngyóu, палл. цзянъю; яп. 醤油 сё: ю; кор. 간장 канджа́нъ; вьет. nước tương ныок тыонг) — один из основных компонентов азиатской кухни, продукт ферментации (брожения) соевых бобов (иногда с добавлением зерновых) под воздействием грибов рода аспергилл. Представляет собой жидкость густого тёмного цвета с характерным резким запахом. Содержит множество минеральных элементов, витаминов и аминокислот. За счёт присутствия производных глутаминовой кислоты обладает свойством ярко подчёркивать вкус блюд.